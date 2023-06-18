الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

هل سيواجه العالم وباءً جديداً أشد فتكاً من "كورونا"؟!

2023-06-18 | 09:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هل سيواجه العالم وباءً جديداً أشد فتكاً من &quot;كورونا&quot;؟!
هل سيواجه العالم وباءً جديداً أشد فتكاً من "كورونا"؟!

علق أستاذ الفيروسات والأوبئة المصري الدكتور إسلام عنان، على تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار وباء جديد.
وأكد عنان، في تصريحات تلفزيونية، أن التصريح لم يشر إلى وباء محدد أو جرثومة، بل كان يهدف إلى تحضير الدول لمواجهة أي فيروسات أو أمراض مستقبلية لمنع انتشارها.
وأوضح عنان أنه في الماضي كان يحدث وباء واحد تقريبًا كل 100 عام، لكن في الوقت الحالي يتسارع انتشار الفيروسات والأوبئة، ولذلك أطلقت منظمة الصحة العالمية الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض والوقاية من انتشار وباء جديد.
وأضاف أنه يمكن التنبؤ بأي مرض جديد باستخدام هذه الشبكة وتصنيع المصل واللقاح المضاد له لمنع انتشاره.
وأشار إلى أن أكثر الأوبئة التي يمكن حدوثها في المستقبل هي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، ويعد سوء استخدام المضادات الحيوية سببًا رئيسيًا لذلك.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك مليونا و200 حالة وفاة على مستوى العالم كل عام بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، ولذلك يعتبر هذا الوباء هو ما وضعته منظمة الصحة العالمية على أول جدول الأوبئة في المستقبل.
وتشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة العمل على تحسين الصحة العامة والاستثمار في التطوير الطبي والتعليم الصحي في جميع أنحاء العالم، حتى يتمكن المجتمع الدولي من مواجهة التحديات الصحية المستقبلية بكفاءة وفعالية.
وأصدرت منظمة الصحة العالمية تصريحًا حول انتشار وباء جديد لتحذير الدول وتحضيرها لمواجهة أي أوبئة مستقبلية، ولتحفيز الدول على العمل معًا لتطوير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمنع انتشار الأمراض.
 
 
مقالات ذات صلة
هل سيواجه العالم وباءً جديداً أشد فتكاً من "كورونا"؟!

فن و منوعات

منوعات

سيواجه

العالم

وباءً

جديداً

فتكاً

"كورونا"؟!

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"كان يقود عربته مخموراً"!... لغز موت الفرعون الشاب توت عنخ آمون إلى الواجهة مجدداً
كائنات فضائية تبعث رسائل إلى كوكب الأرض.. ما محتواها؟

اقرأ ايضا في منوعات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023