هل سيواجه العالم وباءً جديداً أشد فتكاً من "كورونا"؟!

علق أستاذ الفيروسات والأوبئة المصري الدكتور إسلام عنان، على تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار وباء جديد.

وأكد عنان، في تصريحات تلفزيونية، أن التصريح لم يشر إلى وباء محدد أو جرثومة، بل كان يهدف إلى تحضير الدول لمواجهة أي فيروسات أو أمراض مستقبلية لمنع انتشارها.

وأوضح عنان أنه في الماضي كان يحدث وباء واحد تقريبًا كل 100 عام، لكن في الوقت الحالي يتسارع انتشار الفيروسات والأوبئة، ولذلك أطلقت منظمة الصحة العالمية الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض والوقاية من انتشار وباء جديد.

وأضاف أنه يمكن التنبؤ بأي مرض جديد باستخدام هذه الشبكة وتصنيع المصل واللقاح المضاد له لمنع انتشاره.

وأشار إلى أن أكثر الأوبئة التي يمكن حدوثها في المستقبل هي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، ويعد سوء استخدام المضادات الحيوية سببًا رئيسيًا لذلك.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك مليونا و200 حالة وفاة على مستوى العالم كل عام بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، ولذلك يعتبر هذا الوباء هو ما وضعته منظمة الصحة العالمية على أول جدول الأوبئة في المستقبل.

وتشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة العمل على تحسين الصحة العامة والاستثمار في التطوير الطبي والتعليم الصحي في جميع أنحاء العالم، حتى يتمكن المجتمع الدولي من مواجهة التحديات الصحية المستقبلية بكفاءة وفعالية.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تصريحًا حول انتشار وباء جديد لتحذير الدول وتحضيرها لمواجهة أي أوبئة مستقبلية، ولتحفيز الدول على العمل معًا لتطوير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمنع انتشار الأمراض.