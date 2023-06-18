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بالفيديو ـ حاج سوري يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة !

2023-06-18 | 10:43
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بالفيديو ـ حاج سوري يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة !
بالفيديو ـ حاج سوري يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة !

في واقعة مؤثرة، حمل حاج سوري أمه على ظهره، وطاف بها مسرورا حول الكعبة، في مشهد يحمل كل معاني الحب والوفاء.
وخطف معتمر الأنظار في "بيت الله الحرام" بحمل والدته على كتفيه، وطوافه بها حول الكعبة المشرفة.
ووثق معتمر اللحظة عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى ملتقط الفيديو على سلوك المعتمر الشاب الذي لم يثنه الزحام عن حمل والدته بفرح، وظل يردد وهو يوثق اللحظة "ما شاء الله".
وخطف المعتمر الشاب أنظار الطائفين الذين بادروا بتصويره وتوجيه التحية إليه.
وبدت الأم مسرورة بفعل ابنها؛ إذ عبرت عن امتنانها بمداعبة وجهه ومسح لحيته وهي على كتفيه.
 
 
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