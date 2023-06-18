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الأزهر يستنكر "أمراً عجيباً" يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان!

2023-06-18 | 12:48
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الأزهر يستنكر &quot;أمراً عجيباً&quot; يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان!
الأزهر يستنكر "أمراً عجيباً" يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان!

استنكر أحد علماء الأزهر الشريف في مصر الدكتور إبراهيم رضا انشغال بعض زوار بيت الله الحرام بتصوير أنفسهم أمام الكعبة "سيلفي"، أثناء أداء فريضة الطواف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" أن توجيه الشخص وجهه نحو الكعبة أثناء التواجد في الصحن، من الأدب مع الله.

وأكمل: "من الأدب في صحن الكعبة أن يكون وجهنا للكعبة، وما يحدث من انشغال البعض بتصوير أنفسهم أمر عجيب غريب ما أنزل الله به من سلطان".

ونوه نفس المصدر أن الطواف بمثابة صلاة – طبقا لقول النبي محمد – متسائلا: "ينفع وأنا بصلي أخرج من الصلاة وآخد التليفون وأصور نفسي؟".

واستطرد: "النبي يؤكد أن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن تكلم في الطواف، لا يتكلم إلا بخير بمعنى الذكر والشكر والتسبيح والتهليل والاستغفار لله سبحانه وتعالى".
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