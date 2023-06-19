الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

بالفيديو: قتل طليقته ووالدها في وضح النهار

2023-06-19 | 07:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو: قتل طليقته ووالدها في وضح النهار
بالفيديو: قتل طليقته ووالدها في وضح النهار

اهتزت مدينة "غازي عنتاب" التركية بعد ظهر الجمعة الماضي بجريمة قتل مزدوجة، ظهرت تفاصيلها في فيديو، نرى فيه التركي Ertuğrul Kaya البالغ 47 سنة، يسقط قتيلا برصاص أطلقه عليه صهره السابق في المدينة المعروفة عربيا باسم "عنتاب" البعيدة في الجنوب التركي 96 كيلومترا عن مدينة حلب السورية.

ما أن "كوّمه" قاتله Mertcan Köse كما الدجاجة المذبوحة وسط الطريق العام، وفقا لما يظهر في فيديو انتشر بمواقع التواصل، ومعروض أدناه، الا وأسرع إلى من عمرها 25 مثله، وهي طليقته Bilge Kaya التي رأت بعينيها مصرع والدها من سيارة متوقفة كانت بداخلها، فأجهز عليها أيضا برصاص بندقيته على مرأى من مار في المنطقة صوّر بهاتفه المحمول معظم ما كان يحدث.

أما "ميرتكان" القاتل، فلاذ فرارا بسيارته التي دوّن شهود عيان رقم لوحتها، وأعطوه للشرطة التي خصصت "مسيّرة" بلا طيار للبحث عنها، وفقا لما ورد بوسائل إعلام محلية، زارت "العربية.نت" مواقعها وألمت من ترجمة ما نشرته بما حدث وأسبابه، منها موقع Memo Haber المختص بأخبار "غازي عنتاب" وجيرانها، كما وموقع صحيفة SonDakika الشهيرة، وفيهما ظهر خبر عاجل في الواحدة والربع فجر اليوم الاثنين، ملخصه أن الشرطة اعتقلت قاتل طليقته ووالدها.

وتشاجر الاثنان
وربما تكون "المسيّرة" هي التي عثرت على سيارة قاتل "بيلج كايا" الطليقة ووالدها "إرتوغرول" بضاحية خارج المدينة، فمضت دورية من الشرطة وحاصرته فيها حتى استسلم معتقلا بجريمة، دافعها ظلم وغضب شديدان شعر بهما بعد حضوره يوم الجمعة الماضي جلسة محكمة خاصة للبت بحضانة ابن وحيد رزق به قبل 4 سنوات من زوجته التي انفصل عنها بالطلاق قبل مدة، وانتهت الجلسة بحكم لصالحها، لذلك تأبط بطليقته شرا.

انتظرها خارج مبنى المحكمة، ولما خرجت مع والدها، لحق بسيارتهما الى منطقة بالطريق العام، اقترب فيها منهما وأطلق الرصاص عليهما ببندقيته، فتوقف والد الطليقة ونزل من السيارة ليمنعه من الاستمرار مما كان فيه، فنزل "ميرتكان" إليه متسلحا ببندقيته وتشاجر الاثنان.

وأطلق "ميرتكان" أثناء الشجار رصاصتين على والد طليقته، أصابته منهما واحدة، فسقط على إسفلت الطريق مغميا عليه ونازفا، ثم أسرع الطليق إلى حيث كانت زوجته السابقة تصرخ داخل سيارة والدها، وأمطرها برصاصات كانت كافية لأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبثوان تجمع العشرات حول السيارة ليروها جثة دامية فيها، بحسب ما يبدو في الفيديو المعروض.
 
مقالات ذات صلة
بالفيديو: قتل طليقته ووالدها في وضح النهار

منوعات

طليقته

ووالدها

النهار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هذه آخر المعلومات عن "مركب الموت"

اقرأ ايضا في منوعات

هذه آخر المعلومات عن "مركب الموت"
Play
06:45

هذه آخر المعلومات عن "مركب الموت"

تكشفت بعض الشكوك الخطيرة حول مركب اليونان الغارق الذي حمل على متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين، وتحديداً رواية خفر السواحل اليوناني.

06:45

هذه آخر المعلومات عن "مركب الموت"

تكشفت بعض الشكوك الخطيرة حول مركب اليونان الغارق الذي حمل على متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين، وتحديداً رواية خفر السواحل اليوناني.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023