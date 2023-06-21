تحذير من إرتداء الأحذية الرياضية في المطارات..إليكم السبب !

حذرت خبيرة في الأحذية من "إرتداء الأحذية الرياضية في المطارات".



وقالت ليزا كاي، صاحبة شركة "سول بليس" للأحذية انها تنصح "بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطار"، مشيرة الى ان "أحذية الرياضة مريحة بالفعل وشكلها جميل، لكنها ستكون معيقة جدا في المطارات".



وأوضحت كاي: "سيتوجب على الراكب خلعها كلما مرّ من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائها مجددا، وهي عملية طويلة وتستهلك الوقت، لأن عليك الجلوس ثم ربط الحذاء بعد فتحه، كل مرة تمر من أجهزة التفتيش في المطارات".



وشددت على أن هذا الأمر سيسبب "متاعب كثيرة للراكب خاصة في المطارات المزدحمة".

ولفتت إلى أنه "خلال ارتداء حذاء الرياضة، سيتوجب عليك وضع أغراضك الشخصية على أرض المطار المليئة بالجراثيم، من أجل ربط الحذاء، مما يضع المسافر عرضة للمشاكل الصحية.



عوضا عن حذاء الرياضة، أوصت كاي الركاب بارتداء أحذية "سهلة الارتداء"، أو "أحذية رياضية بسحابات"، لتسهيل الأمر.



وتابعت: "من السهل جدا نزع الأحذية الخفيفة أثناء الفحوصات الأمنية".



ولكن حذرت ليزا من عدم ارتداء الجوارب، بسبب "احتمالية المشي على أرض المطار دون حذاء".