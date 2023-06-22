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خبراء يتوقعون: هذا هو موعد إنتهاء الاوكسيجين في الغواصة

2023-06-22 | 06:43
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خبراء يتوقعون: هذا هو موعد إنتهاء الاوكسيجين في الغواصة
خبراء يتوقعون: هذا هو موعد إنتهاء الاوكسيجين في الغواصة

توقع خبراء أن تبدأ حالة "عدم القدرة على التنفس" في الغاطسة Titan المنقطعة بها السبل قرب حطام "تايتنيك" منذ الأحد الماضي"بين الساعة 5 و6 صباح اليوم الخميس بتوقيت الولايات المتحدة الشرقي"، بحسب ما نقلت شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية عن خفر السواحل المحلي، وهو توقيت أقصاه الثانية بعد الظهر في معظم المنطقة العربية اجمالا.

وكان الملازم Jamie Frederick من خفر السواحل الأميركي، ذكر في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي، وأتت على خبره "العربية.نت" في تقرير آخر اليوم، إن لدى الغاطسة التي تسع 5 أشخاص فقط، هو 40 إلى 41 ساعة من الأكسجين، وأن وزنها 20 ألف رطل، تعادل 9071 كيلوغراما، وبإمكانها الغطس حتى 13.120 قدما كحد أقصى، أي 3.990 مترا.

ويتضح مما قاله، كما من تغطية الإعلام الغربي لمأزق الغواصة الغارقة عند عمق 3800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي، أن الوقت أصبح ضيقا إلى درجة أنه لا يسمح إلا لعملية إنقاذ واحدة، هي الأولى والأخيرة سيقوم بها الغاطس الفرنسي الروبوتي Victor 6000 بعد أن وصل منتصف ليل أمس الأربعاء على متن سفينة الأبحاث L’Atalante العامل عليها 25 خبيرا يقومون بتشغيله عن بعد.
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