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قصة مشتعلة.. ماسك يتحدى زوكربيرغ بقتال في "الحلبة"

2023-06-22 | 10:06
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قصة مشتعلة.. ماسك يتحدى زوكربيرغ بقتال في &quot;الحلبة&quot;
قصة مشتعلة.. ماسك يتحدى زوكربيرغ بقتال في "الحلبة"

رغم أن الأمر يبدو وكأنه مزحة، يبدو أنّ رجلي الأعمال المليارديرين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، قد ينظمان قريبا مباراة قتالية حقيقية، بحسب ما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والبداية كانت عندما رد إيلون ماسك على تغريدة حول أنباء تفيد بأن فيسبوك قد يكون يطوّر منافسًا لتويتر.

فكتب ماسك مع إضافة رمز تعبيري للضحك والبكاء، "أنا متأكد أن الأرض لا يمكن أن تنتظر لتكون تحت سيطرة زوك حصريًا من دون خيارات أخرى. على الأقل ستكون “عاقلة”. كنت قلقاً للحظة هناك”.

ورد مستخدم آخر على تويتر بأن إيلون ماسك يجب أن يحذر لأن زوكربيرغ يتدرب على فنون "الجوجيتسو"، فرد ماسك كاتبا: "أنا مستعد للمباراة في القفص إذا كان هو كذلك".

ليرد زوكربيرغ على تغريدة ماسك على إنستغرام مع عبارة "أرسل لي موقعك".

ومن ثم قام مستخدم آخر على تويتر بمشاركة منشور زوكربيرغ على إنستغرام في ليلة الأربعاء، وردّ عليها ماسك بقوله: "إذا كان هذا صحيحًا، سأفعله".

ولاحقا، قام ماسك (51 عاما) بالاتصال بشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، للسؤال عن مدى جدية زوكربيرغ في خوض مباراة حقيقية، وأفاد أنه لم يحصل على رد بعد.
 
وفي السياق، تلقت منصة أخبار التكنولوجيا "ذا فيرج" ردا من ميتا في ليلة الأربعاء: "القصة تتحدث عن نفسها".

فرد ماسك على تغريدة من صحفي في "ذا فيرج"، مشيراً إلى رغبته في مواجهة زوكربيرغ في "فيغاس أوكتاغون"، في إشارة إلى حلبة المصارعة المكونة من 8 أضلاع، والمغطاة تماما مثل القفص.

ثم مازح ماسك بالقول: "لدي هذه الحركة الرائعة التي أسميها (الفظ)، حيث أستلقي على خصمي ولا أفعل شيئا"، مما يجعل الوضع بأكمله يبدو مزحة. ولكن تغريداته السابقة بدت جدية بشكل كبير.

من ثم نشر ماسك تغريدة على تويتر، قائلاً: "أكثر نتيجة مسلية هي الأكثر احتمالا"، وهو شيء يحب قوله في المقابلات.

يذكر أن مارك زوكربيرغ (39 عاما) يتدرب على الفنون القتالية بشكل علني جدا.
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