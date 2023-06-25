فيديو مؤثر .. طيار مصري يفاجئ والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج !

تفاجأت حاجة مصرية لدى صعودها الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج بأن قائدها هو نجلها.

ولدى صعودها التي ستقلها إلى المشاعر المقدسة، فوجئت بطاقم الطائرة يستقبلها بحفاوة، قبل أن يظهر نجلها الذي ارتمى في أحضانها في مشهد مؤثر أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وانهمرت والدة الطيار في البكاء تأثرًا بالموقف، وسط زملائه من طاقم الضيافة في الطائرة.

واستقبل مطار المدينة المنورة أمس السبت آخر رحلات الحجاج السياحة من المطارات المصرية لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمهيدًا للتفويج لمكة المكرمة لاداء المناسك.

وأكد أحمد صالح رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع الحجاج المصريين قي الاراضي المقدسة.

وأشار الى عدم وجود أي حالات مرضية بين جميع الحجاج المصريين فى المدينة حتى الان، لافتًا إلى أن جميع الاصابات بسيطة ويتم علاجها على الفور.