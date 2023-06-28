خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك



خطف مسلحون 14 موظفا إداريا في قوة الشرطة في ولاية تشياباس في جنوب المكسيك الثلاثاء أثناء سفرهم على أحد الطرقات السريعة، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفاد جهاز أمن الولاية في بيان أن قوات الأمن أطلقت "عملية بحث عن 14 رجلا من عناصر المنشأة التابعة للشرطة" الذين خُطفوا على أيدي مسلحين.بحسب "فرنس برس".

وقع الحادث على جزء من الطريق السريع يربط بلدة أوكوزوكووتلا بعاصمة الولاية توستلا غوتييرز على بعد حوالى 700 كلم جنوب غرب مكسيكو.

أظهرت تسجيلات مصوّرة نشرت على الإنترنت وما زالت النيابة تحاول التحقق من صحتها عددا من الأشخاص يحملون أسلحة نارية ويرتدون سترات مضادة للرصاص قرب ثلاث شاحنات على الأقل قطعت الطريق السريع.