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تغييرات جذرية في هاتف آيفون 15

2023-06-28 | 06:29
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تغييرات جذرية في هاتف آيفون 15
تغييرات جذرية في هاتف آيفون 15

نشرت صفحة "أبل هاب" المختصة بأخبار منتجات شركة آبل، 6 تغييرات رئيسية سيشهدها هاتف آيفون 15 الذي سيصدر بعد أشهر، والتي قد تكون أكثر التغييرات "جذرية" في الأعوام الأخيرة.

هاتف آيفون لم يشهد تغييرات كبيرة على الشكل، في الأعوام الماضية، ولكنه قد يشهد نقلة هذا العام، حسب ما أشار إليه موقع "أبل هاب".

وذكر الموقع إن هاتف آيفون 15 الذي سيصدر في سبتمبر المقبل، سيشهد 6 تغييرات رئيسية:

الشريحة

هواتف "آيفون 15 برو" و"15 برو ماكس" ستستخدم شريحة A17 Bionic الجديدة، بينما سيبقى هاتف "آيفون 15" على شريحة A16 Bionic.

لا يعرف حتى الىن المزايا التي ستضيفها شريحة A17 Bionic التي ستكون "العقل الرئيسي" للجهاز.

الشاحن

يقول الموقع إن الهاتف سيستخدم طريقة شحن  USB-C، مثل هواتف أندرويد، وهي نقلة طال انتظارها بسبب محدودية منفذ Lightning الخاص بأجهزة أبل.

كاتم الصوت

يبدو أن "آيفون 15" القادم من أبل سيتخلى عن زر كتم الصوت الشهير، الذي يتواجد على طرف الهاتف من جهة اليسار.

هذا الزر سيستخدم لوظائف مختلفة في "آيفون 15"، يحددها المستخدم، ولن يكون الزر حصريا لخاصية كتم الصوت.

التيتانيوم

يشاع أن طرازات "آيفون 15 برو" ستتخلى عن الفولاذ المقاوم، وستصنع من التيتانيوم لأول مرة.

قد يؤدي ذلك إلى تصميم أخف وزنا وأكثر متانة، ويمكن أن يكون أحد أكبر التغييرات في تصميم آيفون منذ سنوات، مما يشير إلى نهاية عصر الفولاذ المقاوم للصدأ الذي بدأ مع iPhone X في عام 2017.

منصة الهاتف

سيكون لجهاز iPhone 15 Pro Max أنحف "منصة" من أي هاتف ذكي، وهي القطعة السوداء التي تكون أعلى الشاشة، وتحمل العدسة الأمامية.

الأخبار تقول إن المنصة ستكون الأنحف بين جميع الهواتف الذكية، متجاوزاً منصة هاتف Xiaomi 13 الرفيعة.

عدسة جديدة

في الشهر الماضي، كرر المحلل في شركة أبل، كوم ينغ شي، أن عدسة آيفون ستتيح تقريب بصري يصل إلى 5 و6 أضعاف، بينما الهاتف الحالي يكتفي بتقريب يصل إلى 3 درجات فقط.

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