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السعال المستمر.. هل من خطورة ؟

2023-06-28 | 06:54
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السعال المستمر.. هل من خطورة ؟
السعال المستمر.. هل من خطورة ؟

حذر الطبيب الروسي عارف الله فيردييف أخصائي الأمراض الصدرية، من أن السعال المتكرر سبب وجيه لمراجعة أخصائي الأمراض الصدرية وفحص الرئتين.

ويشير الأخصائي إلى أن استمرار السعال قد يكون علامة لأمراض الرئة المختلفة بما فيها سرطان الرئة.

ووفقا له، يمكن أن يكون السعال ناجما عن الإصابة بأمراض البرد أو التهابات أو رد فعل تحسسي، لذلك لا داعي للقلق فورا. ولكن إذا استمر أكثر من أسبوعين وليس هناك أي تطور في العلاج، حينها يجب مراجعة الطبيب المختص.

ويشير الأخصائي إلى أنه عند استمرار السعال والشعور بضيق التنفس وظهور آثار الدم في البلغم وألم في القفص الصدري وضعف عام، قد يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان. موضحا أن هذه الأعراض تظهر عندما يصبح الورم كبيرا وينمو في الأوعية الدموية أو يسد القصيبات الهوائية.

 

ويقول: "إذا كان الشخص يعاني من مشكلات مع السعال، فعليه مراجعة الطبيب العام الذي سيجري جميع الفحوصات اللازمة وعلى ضوء نتائجها يمكن أن يحوله إلى أخصائي الأورام".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

 
السعال المستمر.. هل من خطورة ؟

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السعال المستمر

السعال

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