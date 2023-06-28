الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

فيديو العيد.. العجول الهاربة من سكين الجزار تشعل الإنترنت

2023-06-28 | 12:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو العيد.. العجول الهاربة من سكين الجزار تشعل الإنترنت
فيديو العيد.. العجول الهاربة من سكين الجزار تشعل الإنترنت

خلال عيد الأضحى، يعتبر ذبح الأضاحي من التقاليد المهمة التي يقوم بها المسلمون في شتى أنحاء العالم، ومع ذلك، شهدت بعض المناطق هذا العام موقفا غير متوقع، حيث تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعجول هاربة من "سكين الجزار".

وأظهرت لقطات الفيديو "انقلاب الوضع"، وملاحقة العجول للسكان في محاولة "للانتقام" بعد أن كادت أن تذبح.

بعد أن تم تداول هذه المقاطع، انتشرت الحالة من الذعر والدهشة بين المشاهدين، حيث تظهر العجول وهي تتجه بسرعة هائلة عبر الأزقة والشوارع، بينما يحاول الجزارون الهروب.

وأثارت هذه المشاهدة صدمة كبيرة لدى الكثيرين، وتساءلوا عن الأسباب التي دفعت العجول إلى الجري بشكل هستيري.

وفي الواقع، تعد هذه الحوادث نتيجة لعدة عوامل. قد يكون الخوف والضغط الشديد على الحيوانات قبل عملية الذبح سببا رئيسيا لهروبها، حيث يتعرض الحيوان للإرهاق والتوتر قبل وأثناء الذبح. قد يؤدي هذا الخوف إلى زيادة مستوى الأدرينالين في الدم، مما يؤدي إلى رد فعل قوي وهستيري من الحيوان، حيث تحاول الهرب بأي وسيلة ممكنة للنجاة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم الظروف البيئية في زيادة فرص هروب العجول، حيث قد تشعر الحيوانات بالضيق والاختناق في بعض الأحيان عندما يكون هناك اكتظاظ كبير للأضاحي في مناطق الذبح. يمكن أن يشعر الحيوان بالتوتر والانزعاج من الضوضاء والازدحام، مما يدفعه إلى الهروب في محاولة للبقاء في مكان آمن.

عكست مقاطع الفيديو التي تم تداولها لعجول هاربة من سكين الجزار في يوم العيد واقعا يجب التعامل معه بجدية، حيث يشير الكثيرين إلى إنه يجب أن تكون عمليات الذبح آمنة وبشرية، ويجب أن يتم العمل لضمان رفاهية الحيوانات وحمايتها في كل الأوقات، بغض النظر عن المناسبة أو الظروف.
مقالات ذات صلة
فيديو العيد.. العجول الهاربة من سكين الجزار تشعل الإنترنت

فن و منوعات

منوعات

عيد الأضحى

مصر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك
كشف لغز «بوابة العالم السفلي» في تركيا

اقرأ ايضا في منوعات

تركت حفيدتها وحيدة في المطار.. لهذا السبب !
08:09

تركت حفيدتها وحيدة في المطار.. لهذا السبب !

أوقفت الشرطة الأميركية جدة تبلغ 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أميركي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس، على ما أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس.

08:09

تركت حفيدتها وحيدة في المطار.. لهذا السبب !

أوقفت الشرطة الأميركية جدة تبلغ 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أميركي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس، على ما أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس.

السعال المستمر.. هل من خطورة ؟
06:54

السعال المستمر.. هل من خطورة ؟

حذر الطبيب الروسي عارف الله فيردييف أخصائي الأمراض الصدرية، من أن السعال المتكرر سبب وجيه لمراجعة أخصائي الأمراض الصدرية وفحص الرئتين.

06:54

السعال المستمر.. هل من خطورة ؟

حذر الطبيب الروسي عارف الله فيردييف أخصائي الأمراض الصدرية، من أن السعال المتكرر سبب وجيه لمراجعة أخصائي الأمراض الصدرية وفحص الرئتين.

تغييرات جذرية في هاتف آيفون 15
Play
06:29

تغييرات جذرية في هاتف آيفون 15

نشرت صفحة "أبل هاب" المختصة بأخبار منتجات شركة آبل، 6 تغييرات رئيسية سيشهدها هاتف آيفون 15 الذي سيصدر بعد أشهر، والتي قد تكون أكثر التغييرات "جذرية" في الأعوام الأخيرة.

06:29

تغييرات جذرية في هاتف آيفون 15

نشرت صفحة "أبل هاب" المختصة بأخبار منتجات شركة آبل، 6 تغييرات رئيسية سيشهدها هاتف آيفون 15 الذي سيصدر بعد أشهر، والتي قد تكون أكثر التغييرات "جذرية" في الأعوام الأخيرة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023