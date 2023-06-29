العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة تايتن

عثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام الغواصة السياحية "تايتن" التي اختفت وعلى متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام سفينة تايتانيك.

واعلن الكابتن في خفر السواحل الاميركي جايسن نوباور الذي يدير التحقيق بشأن الحادث إن هذه الأشلاء "جمعت بعناية في الحطام في موقع الحادث" وستخضع للتحليل مع حطام الغواصة ما قد يوفر "عناصر أساسية لفهم أسباب المأساة".



وكانت الغواصة "تايتن" الصغيرة البالغ طولها 6,5 أمتار تقريبا والتابعة لشركة خاصة، نزلت في 18 حزيران في رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تايتانيك" وكان ينبغي أن تعود إلى السطح بعد سبع ساعات لكن الاتصال معها فقد بعد أقل من ساعتين على انطلاقها.