لن تصدق ما تراه.. "عراك بالسيارات" والسلاح الأبيض ينتهي بكارثة

A shocking road rage attack has been caught on camera on a highway east of Melbourne. The driver of the up-turned car gets out with a knife in his hand and threatens the other driver. It's unclear if anyone has been charged. https://t.co/TWh1KQgBAw #7NEWS pic.twitter.com/4VTIEUTmHb
— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) June 28, 2023
A shocking road rage attack has been caught on camera on a highway east of Melbourne. The driver of the up-turned car gets out with a knife in his hand and threatens the other driver. It's unclear if anyone has been charged. https://t.co/TWh1KQgBAw #7NEWS pic.twitter.com/4VTIEUTmHb
بعض الأفكار البسيطة، التي تحولت إلى مكونات أساسية في حياتنا اليومية، من دون أن ندرك ذلك، تحمل خلفها قصصاً مثيرة و"قطاع عمل" بالمليارات.
عثر على أشلاء "يرجح أنها بشرية" في حطام الغواصة السياحية "تايتن" التي اختفت وعلى متنها خمسة أشخاص في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام سفينة تايتانيك.
اعترضت طائرة مقاتلة فرنسية طائرة سياحية فوق منطقة نائية في فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع بقائد الطائرة الصغيرة إلى إلقاء أكثر من 12 كيساً يُشتبه في احتوائها مخدرات،بحسب ما أفادت مصادر في قوات الأمن وسلطات الملاحة الجوية.