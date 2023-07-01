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3 أطعمة على الإفطار لخفض ضغط الدم !

2023-07-01 | 08:24
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3 أطعمة على الإفطار لخفض ضغط الدم !
3 أطعمة على الإفطار لخفض ضغط الدم !

يمكن أن تساعد إضافات الإفطار الشائعة في خفض مستويات ضغط الدم، ما يقلل من خطر التعرض لمضاعفات صحية خطيرة.

وتعني هذه الحالة أن قلبك يعمل بجهد أكبر مما ينبغي من أجل ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

ويضع هذا ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية والأعضاء، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى حالات طبية طارئة خطيرة.

وفي الواقع، يعد ارتفاع ضغط الدم أكبر عامل خطر للإصابة بالسكتات الدماغية ويمكن أن يؤدي أيضا إلى النوبات القلبية والفشل الكلوي وحتى الخرف الوعائي. لذلك فإن الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي أمر حيوي.

كما أن النظام الغذائي هو المحرك الرئيسي لمستويات ضغط الدم لديك. وعلى وجه التحديد، من المعروف أن الملح هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم. وذلك لأن الصوديوم يجعل الجسم يحتفظ بالماء، ما يضغط على جدران الأوعية الدموية. وإلى جانب تقليل تناول الملح، هناك طريقة أخرى للمساعدة في تقليل تأثير الصوديوم على الجسم.


ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم إلى خفض ضغط الدم حيث يعمل المعدن على إزالة الصوديوم.

كما أنه يساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم.

وتوضح جمعية القلب الأمريكية: "الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مهمة في إدارة ارتفاع ضغط الدم، لأن البوتاسيوم يقلل من آثار الصوديوم. وكلما زاد البوتاسيوم الذي تتناوله، زاد فقدان الصوديوم عن طريق البول. ويساعد البوتاسيوم أيضا في تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر".
 

وهناك ثلاثة أطعمة ومشروبات يتم تناولها بشكل شائع في وجبة الإفطار مع مستويات عالية من البوتاسيوم، للمساعدة في خفض مستويات ضغط الدم لديك أول شيء في الصباح.

- الأفوكادو.

- زبادي سادة.

- عصير البرتقال.

ووفقا لعيادة كليفلاند، تحتوي نصف حبة أفوكادو على حوالي 364 ملليغرام من البوتاسيوم.

ويوضح Healthline أن تناول الزبادي العادي له العديد من الفوائد الصحية. وتقول: "الزبادي مصدر كبير للكالسيوم والريبوفلافين والبوتاسيوم. كوب واحد (245 غرام) من هذا العلاج الكريمي يوفر لك 380 مغم من البوتاسيوم".

ووفقا لـ Medical News Today، يمكن أن يحتوي كوب من عصير البرتقال الطازج على ما يصل إلى 496 مغم من البوتاسيوم.

المصدر: إكسبريس
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