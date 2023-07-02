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ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة

2023-07-02 | 03:11
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ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة
ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة

ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة

شهد مستشفى "سانت فرانسيس" في ولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة الاميركية ولادة طفلة تزن 350 غراما فقط وذلك في الاسبوع الـ22 لحمل الام.

وقد غادرت الطفلة زهراليز فرانسيس أنغويرا، يوم الخميس الماضي، المستشفى وسط احتفال كبير من جانب الفريق الطبي الذي أشرف على رعايتها.

وكان وزن الطفلة التي ولدت يوم 22 شباط الماضي لا يتجاوز 350 غراما فقط، بينما وصل هذا الرقم لحظة مغادرتها المستشفى إلى 3 كيلوغرامات.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد كانت نيشاليز والدة زهراليز تعاني من التهاب رئوي عندما أدخلت المستشفى، بعدما جاءها المخاض مبكرا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الدكتور خوسيه أرياس كاميسون، مدير وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى "سانت فرانسيس": "لقد كانت هذه الولادة عاطفية للغاية لجميع العاملين في المستشفى. أحببنا جميعنا الطفلة. كان يوم مغادرة زهراليز وهي بصحة جيدة حدثا مميزا لقسم رعاية حديثي الولادة".

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