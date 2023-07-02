الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

لسبب غريب.. شرطيان يعاقبان طفلهما بطريقة مروعة

2023-07-02 | 03:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لسبب غريب.. شرطيان يعاقبان طفلهما بطريقة مروعة
لسبب غريب.. شرطيان يعاقبان طفلهما بطريقة مروعة

سجن شرطيان رفيعا الرتبة طفلهما البالغ من العمر 3 سنوات لأنه كان يعاني خلال التدريب على استخدام الحمام أو كما يقال في العامية "النونية".

 سجن شرطيان رفيعا الرتبة طفلهما البالغ من العمر 3 سنوات لأنه كان يعاني خلال التدريب على استخدام الحمام أو كما يقال في العامية "النونية".

فقد كشفت التحقيقات في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأميركية أن ملازماً يدعى مايكل شوينبرود أحضر طفله إلى السجن في أيام متتالية في تشرين الأول الماضي، وضع الأصفاد في يديه، وفقاً لما كشفه مقطع فيديو خاص بالشرطة.

الى ذلك أقر شوينبرود خلال الحديث مع أخصائي في وزارة الأطفال والعائلات بولاية فلوريدا، أن طفله الصغير الخائف وعد بأنه لن يبلل فراشه مرة أخرى بعدما عاقبه.

وقال شوينبرود في إشارة لابنه: "كان يبكي"، بحسب ما كشفت أيضاً لقطات مصورة من كاميرا حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

كما اعترف شوينبرود في المقابلة أنه فعل الأمر ذاته لابنه الأكبر بطريقة مماثلة عندما كان الصبي في الرابعة من عمره، قائلاً إن أخذ الطفل إلى السجن بسبب تصرفه في الحضانة، مشيراً إلى أن الحل كان "فعالاً".

وتم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة يوم الأربعاء من قبل "دايتونا بيتش نيوز جورنال"، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان شوينبرود ووالدة الطفل، قد واجها أي اتهامات من إدارة السلامة العامة في "دايتونا بيتش شورز" لوضعهما الطفل الصغير في السجن.

يشار إلى أن العديد من الأطفال يظهرون علامات استعدادهم للتدريب على استخدام الحمام عندما يكونون بين 18 شهراً و24 شهراً، وقد لا يكون بعضهم جاهزين حتى يبلغوا 3 سنوات، وفقاً لمايو كلينك.

مقالات ذات صلة
لسبب غريب.. شرطيان يعاقبان طفلهما بطريقة مروعة

فن و منوعات

منوعات

سجن

طفل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - دجاج يحاكي بصوته الضحك البشري

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - دجاج يحاكي بصوته الضحك البشري
03:18

بالفيديو - دجاج يحاكي بصوته الضحك البشري

تنتشر في اندونيسيا سلالة من الدجاج الضاحك والمتميزة بصوت صاخب يحاكي صوت الضحك البشري.

03:18

بالفيديو - دجاج يحاكي بصوته الضحك البشري

تنتشر في اندونيسيا سلالة من الدجاج الضاحك والمتميزة بصوت صاخب يحاكي صوت الضحك البشري.

ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة
03:11

ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة

ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة

03:11

ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة

ولادة طفلة بوزن 350 غراما فقط ونجاتها بأعجوبة

مرض غريب يودي بحياة لاعب كمال أجسام شهير
03:07

مرض غريب يودي بحياة لاعب كمال أجسام شهير

توفي لاعب كمال أجسام معروف على يوتيوب باسم "Joesthetics" عن عمر يناهز 30 عاما بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعبي كمال الأجسام.

03:07

مرض غريب يودي بحياة لاعب كمال أجسام شهير

توفي لاعب كمال أجسام معروف على يوتيوب باسم "Joesthetics" عن عمر يناهز 30 عاما بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعبي كمال الأجسام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023