بالفيديو - زواج رئيس بلدية بالمكسيك من "أنثى تمساح"

وسط هتافات ورقصات وقبلات ترمز إلى أطيب الأمنيات، تزوّج رئيس بلدية مدينة في جنوب المكسيك من أنثى تمساح كيامن، في طقس تقليدي يسأل خلاله الرفاه والغنى لمواطنيه.

وأعلن فيكتور هوغو سوسا، رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا التي تضم مجموعة شونتايا الأصلية من برزخ تيهوانتيبيك (ولاية أواكساكا الجنوبية)، حبه لعروسه التي هي من الحيوانات الزاحفة وتحمل اسم أليسيا أدريانا وتكون بمثابة "الأميرة الصغيرة" في هذه الاحتفالات التي تعود إلى الماضي.

وقال رئيس البلدية: "أوافق على تحمّل هذه المسؤولية لأننا نحب بعضنا، وهذا ما يهمّ، فلا يمكن أن يحصل زواج في حال لم نكن نحب بعضنا"، مضيفاً "أوافق على الزواج من الأميرة".

وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع كيامن في المدينة منذ أكثر من 230 عاما، احتفاءً بهذا اليوم الذي تتّحد فيه مجموعتان عرقيتان في المنطقة هما هوافيس وشونتاليس، بفضل الزواج.

وبحسب التقاليد السائدة، تنتهي الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذي مثّله في هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار، التي مثلتها أنثى التمساح.

وأكد الكاتب خايمي زاراتي من سان بيدرو هواميلولا أنّ هذا الزواج يتيح "التواصل مع الأرض، والدعوة لأن تُمطر وتُنبت البذور ويتحقق السلام والتعايش بين أفراد مجموعة شونتال".