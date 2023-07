جزيرة قُتل فيها آلاف الأشخاص ما قصّتها؟

جزيرة «بوفيليا» الإيطالية أو جزيرة «الموت الأسود» تقع شمال بحيرة البندقية.





مساحة الجزيرة حوالي 70 كيلومترًا مربعًا غير مأهولة بالسكان.

قديمًا لجأ الإيطاليون إليها هربًا من البرابرة، قُتل فيها حوالي١٦٠ ألف شخصٍ مع انتشار مرض الطاعون، إضافة إلى آلاف المرضى الذين أُحرقوا وهم أحياء.

في القرن الـ14 أعلنتها السلطات الإيطالية مركزًا للحجر الصحي. عام 1922 شهدت الجزيرة بناء مستشفى للأمراض العقلية، لكن عام 1969

أُغلق المستشفى نهائيًا وهجر الجميعُ الجزيرة بعد الحديث عن وجود أشباح فيها زعم كثيرون رؤيتها.

منذ عدة سنوات طرحت الحكومة الإيطالية الجزيرة للبيع بهدف خفض الدين العام، كما منعت الوصول إليها دون ترخيص مع توجيه تهم جنائية للمخالفين، ومع ذلك لا يزال بعض الباحثين يستخدمون القوارب للوصول إليها واستكشاف الجزيرة الغامضة.

المصدر: THE LITTLE HOUSE OF HORRORS