الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

جزيرة قُتل فيها آلاف الأشخاص ما قصّتها؟

2023-07-03 | 14:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جزيرة قُتل فيها آلاف الأشخاص ما قصّتها؟
جزيرة قُتل فيها آلاف الأشخاص ما قصّتها؟

جزيرة «بوفيليا» الإيطالية أو جزيرة «الموت الأسود» تقع شمال بحيرة البندقية.


مساحة الجزيرة حوالي 70 كيلومترًا مربعًا غير مأهولة بالسكان.
قديمًا لجأ الإيطاليون إليها هربًا من البرابرة، قُتل فيها حوالي١٦٠ ألف شخصٍ مع انتشار مرض الطاعون، إضافة إلى آلاف المرضى الذين أُحرقوا وهم أحياء.
في القرن الـ14 أعلنتها السلطات الإيطالية مركزًا للحجر الصحي. عام 1922 شهدت الجزيرة بناء مستشفى للأمراض العقلية، لكن عام 1969
أُغلق المستشفى نهائيًا وهجر الجميعُ الجزيرة بعد الحديث عن وجود أشباح فيها زعم كثيرون رؤيتها.
منذ عدة سنوات طرحت الحكومة الإيطالية الجزيرة للبيع بهدف خفض الدين العام، كما منعت الوصول إليها دون ترخيص مع توجيه تهم جنائية للمخالفين، ومع ذلك لا يزال بعض الباحثين يستخدمون القوارب للوصول إليها واستكشاف الجزيرة الغامضة.
المصدر: THE LITTLE HOUSE OF HORRORS
مقالات ذات صلة
جزيرة قُتل فيها آلاف الأشخاص ما قصّتها؟

منوعات

ايطاليا

الطاعون

بحيرة البندقية

جزيرة بوفيليا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ردة فعل غريبة لـ رجل لحظة تعثر أخر وملامسته له
بالفيديو - زواج رئيس بلدية بالمكسيك من "أنثى تمساح"

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - طفل يسقط عن حبل انزلاق بعدما انفك حزامه
16:32

بالفيديو - طفل يسقط عن حبل انزلاق بعدما انفك حزامه

سقط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من حبل انزلاق"zipline" وسط منطقة غابات بعد أن انفك حزام الأمان الخاص به ليسقط أرضاً في المكسيك.

16:32

بالفيديو - طفل يسقط عن حبل انزلاق بعدما انفك حزامه

سقط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من حبل انزلاق"zipline" وسط منطقة غابات بعد أن انفك حزام الأمان الخاص به ليسقط أرضاً في المكسيك.

لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع
15:26

لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع

لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع

15:26

لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع

لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع

ردة فعل غريبة لـ رجل لحظة تعثر أخر وملامسته له
10:20

ردة فعل غريبة لـ رجل لحظة تعثر أخر وملامسته له

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء رجل على آخر بالضرب في دولة أوروبية حيث اعتقد المعتدي أن الضحية كان يحاول سرقته.

10:20

ردة فعل غريبة لـ رجل لحظة تعثر أخر وملامسته له

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء رجل على آخر بالضرب في دولة أوروبية حيث اعتقد المعتدي أن الضحية كان يحاول سرقته.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023