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لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع

2023-07-03 | 15:26
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لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع
لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع

لحظات مرعبة على متن طائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع

عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات مرعبة حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ"المخبول" فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع.

ونقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "الصن" البريطانية أن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر (27 عاما)، لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه، ولاحقا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.

وكانت الطائرة تابعة لشركة "راين إير" المنخفضة التكاليف في طريقها مساء الجمعة من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.

وتظهر لقطات مصورة خروج الملاكم فجأة من مقعده في الطائرة، قبل أن يدخل في نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، ولاحقا اندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالبا المضيفين بفتحه وهو أمر محظور ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه.

وفيما لم يتضح السبب الذي أثار غضب الراكب، قالت "الصن" إن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ"الأبطال" قفزا من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضا.

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