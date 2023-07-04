إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل .. والسبب بودرة بيضاء



تم إخلاء البيت الأبيض موقتا امس بعد العثور على عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض في المبنى، ليتبين بعد الفحص أن العبوة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، بحسب ما افادت "روسيا اليوم ".

وقالت وكالة الخدمة السرية الأميركية المسؤولة عن أمن الرئيس والبيت الأبيض في بيان :"إنها اكتشفت عنصرا غير معروف في المجمع واتخذت إجراءات احترازية لتطهير المنطقة".

ولم يحدد البيان مكان العثور بالضبط على العنصر أو من تركه هناك، كما لم تكشف عن كمية الكوكايين التي تم اكتشافها أو ما إذا كانت تشكل أي تهديد للرئيس أو موظفيه.

واثر الإخلاء على مناطق عدة حول البيت الأبيض، وتسبب إغلاق الطرق في اضطرابات بحركة المرور.

و بعد التأكد من عدم وجود تهديد آخر، تم رفع إغلاق الطرق واستأنف البيت الأبيض عملياته العادية.

