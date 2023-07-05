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بالفيديو - حيوان يسرق راكب أمواج وسط المحيط

2023-07-05 | 03:05
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بالفيديو - حيوان يسرق راكب أمواج وسط المحيط
بالفيديو - حيوان يسرق راكب أمواج وسط المحيط

بالفيديو - حيوان يسرق راكب أمواج وسط المحيط

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وسجل مشاهدات تجاوزت 3 ملايين، يظهر سرقة كلب ماء للوح ركوب أمواج، قبالة ساحل كاليفورنيا.

فقد اقدم  كلب الماء على خطف لوح ركوب الأمواج بينما كان صاحبه يسبح بعيدا، وقد عمل راكب الامواج على ملاحقة كلب الماء لاستعادة لوحه.

ودخل راكب الأمواج في معركة السارق للحصول على اللوح، وقام برشه بالماء محاولا دفعه لتركه، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو.

وبينما يحاول راكب الأمواج إبعاد كلب الماء عن اللوح، يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع، لينتهي الفيديو دون الكشف عن الطرف المنتصر.

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راكب امواج

كلب ماء

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