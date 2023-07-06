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مسؤول مصري يكشف حقيقة تقديم لحوم حمير بفندق في الغردقة

2023-07-06 | 02:15
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مسؤول مصري يكشف حقيقة تقديم لحوم حمير بفندق في الغردقة
مسؤول مصري يكشف حقيقة تقديم لحوم حمير بفندق في الغردقة



أشارت وكالة "سكاي نيوز" الى ان  حالة كبيرة من الجدل أثيرت في مصر بعد تداول نبأ مفاده تقديم مطعم بفندق سياحي بمدينة الغردقة جنوبي القاهرة، لحوم حمير لزبائنه، إلا أن مسؤولا نفى صحة هذا الخبر، وكشف سبب ترويج هذه الشائعة.
بدأت القصة بتداول المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومنشور مفاده وقوع مشاجرة في مطعم بفندق داخل أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بسبب تقديم لحوم حمير للنزلاء.
إلا أن المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، محمد مخلوف، أكد أنه بمجرد تداول هذه الأنباء وجّه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بسرعة تشكيل لجنة من الجهات المعنية وعلى رأسها الطب البيطري ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، لفحص اللحوم الموجودة في مطعم الفندق المذكور.
وأشار مخلوف إلى أنه نتيجة الفحص الذي أجراه الطب البيطري كشفت أن اللحوم في مطعم الفندق هي لحوم جاموس مجمدة مستوردة من الهند، وتاريخ صلاحيتها ساري، وهي صالحة للاستهلاك البشرية، وأنه لا صحة لما تم تداوله بشأن وجود لحوم حمير يتم تقديمها لرواد المطعم من نزلاء الفندق.
ونوه إلى أن المحافظ طلب كذلك مراجعة تراخيص الفندق، وبمراجعتها تبين أنها سارية حتى 15 أغسطس 2023.
وكشف مخلوف أن السر في ترويج هذه الشائعة هو أن بعض الأشخاص كانوا يستأجرون "شاليهات" خاصة داخل المنتجع، ورغبوا في دخول مطعم الفندق بالمخالفة للتعليمات واللوائح التي تنص على أن المطعم لنزلاء الفندق فقط.
وتابع أنه حينما رفضت إدارة المطعم السماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول تشاجروا مع الموظفين وهشموا الزجاج الخاص بالمطعم، وهم سبب ترويج شائعة تقديم لحم حمير بالفندق.
وشدد على أنه تم استدعاء الشرطة واتخاذ اللازم قانونا ضد مرتكبي الاعتداء على موظفي المطعم، وتعهد ملاك الشاليهات بتحمل ثمن الأضرار التي أحدثها هؤلاء المستأجرين بمطعم الفندق.
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