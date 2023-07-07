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منوعات

بالفيديو - رجل يقيد يده ببوابة قصر باكنغهام ويهدد بإيذاء نفسه

2023-07-07 | 03:04
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بالفيديو - رجل يقيد يده ببوابة قصر باكنغهام ويهدد بإيذاء نفسه
بالفيديو - رجل يقيد يده ببوابة قصر باكنغهام ويهدد بإيذاء نفسه

شهد قصر باكنغهام يوم امس حادثة غريبة تمثلت بتقييد رجل نفسه إلى بوابة القصر.

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي يُعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره، اقترب من البوابة حوالي الساعة 5:23 مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

واشار متحدث باسم شرطة العاصمة، الى ان الضباط كانوا يحاولون التحدث للرجل "لإنهاء الوضع بسرعة لضمان سلامته، وذلك لأنه هدد بإيذاء نفسه".

كما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فقد تم استدعاء خدمة الإسعاف في لندن إلى مكان الحادث.

وأظهر مقطع فيديو الرجل الذي كان يرتدي قبعة ونظارة شمسية ويده اليسرى مكبلة بالبوابة، بينما كان الضباط يتحدثون إليه.

كما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية الرجل، والسبب الذي دفعه إلى تقييد نفسه بالبوابة، وكيفية إقناعه بفك قيده.

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