بالصور - ولادة حيوان مهدد بالانقراض في تشيلي

وتشارك حديقة حيوان بوين الواقعة في الضواحي الجنوبية لمدينة سانتياغو في مسعى دولي لزيادة أعداد الحمار البري الصومالي الذي صنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنه مهدد بالانقراض.

وقال إغناسيو إيدالسواغا، مؤسس ومدير حديقة حيوان بوين: "يسعدنا حقا إعلان الخبر في هذه الأوقات الصعبة على صعيد الحفاظ على العديد من الأنواع".

وأضاف إيدالسواغا: "إنه خبر رائع بالنسبة للحفاظ على حمار بري يختفي من على الأرض ولدينا القدرة على الإكثار منه هنا، على حافة العالم، في تشيلي".

ولم تطلق الحديقة بعد اسما على الصغير الجديد الذي ولد قبل بضعة أسابيع فقط، علما أن الحديقة شهدت ولادة حمارين بريين من ذات الفصيلة المهددة بالانقراض في عام 2021.

وفقا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يعيش ما تبقى من حيوانات الحمار البري الصومالي في إريتريا وإثيوبيا، وأكبر تجمع مسجل منها يضم 17 حمارا فقط.

وقد تراجعت أعداد هذه الحيوانات بنسبة 95 بالمئة خلال 35 عاما الماضية في إثيوبيا وليس من المعروف ما إذا كان قد تبقى أي منها في الصومال، كما انخفضت أعداد هذا الحيوان بشكل كبير بسبب فقد الموائل وصيده من أجل الطعام أو لأغراض طبية.

وتستخدم عظام الحيوان في إعداد حساء يُفترض أن له خصائص طبية لم تُثبت علميا، لكن ذلك أدى عمليا إلى التهديد بانقراض الحمار البري الصومالي.