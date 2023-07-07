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"تويتر" تهدد بمقاضاة "ميتا" بعد تدشين تطبيق "ثريدز".. المنصة الجديدة جذبت 30 مليون مشترك في ساعات

2023-07-07 | 06:45
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&quot;تويتر&quot; تهدد بمقاضاة &quot;ميتا&quot; بعد تدشين تطبيق &quot;ثريدز&quot;.. المنصة الجديدة جذبت 30 مليون مشترك في ساعات
"تويتر" تهدد بمقاضاة "ميتا" بعد تدشين تطبيق "ثريدز".. المنصة الجديدة جذبت 30 مليون مشترك في ساعات

هددت منصة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا، بسبب منصتها النصية الجديدة (ثريدز) "قاتل تويتر-Twitter killer"، متهمةً عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بصيد الموظفين السابقين بطريقة غير مشروعة لإنشاء تطبيق "مقلد".

إذ أنه وفي يوم الأربعاء، قدمت شركة ميتا، الشركة الأم لمنصة إنستغرام، تطبيق "ثريدز"، وهو تطبيق قائم على النص إلى إنستغرام يشبه تويتر وغيره من المنصات الاجتماعية القائمة على النصوص.

بعد ساعات قليلة، أرسل أليكس سبيرو، محامي تويتر، رسالة إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، متهماً عملاق التواصل الاجتماعي بالانخراط في "اختلاس منظم ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية وغيرها من الملكية الفكرية لتويتر".

 وكتب سبيرو في رسالة حصلت عليها شركة سيمافور حصرياً: "ينوي تويتر فرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية".

وأضاف: "يحتفظ تويتر بجميع الحقوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في طلب التعويضات المدنية، لمنع أي احتفاظ أو إفشاء أو استخدام آخر لملكيته الفكرية بواسطة ميتا".

واتهم سبيرو شركة ميتا بتوظيف العشرات من موظفي تويتر السابقين الذين "كان لديهم ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

كما زعم أن شركة ميتا كلفت هؤلاء الموظفين بتطوير تطبيق "ثريدز" بهدف محدد، أن يستخدموا الأسرار التجارية لـ"تويتر" والملكية الفكرية الأخرى من أجل تسريع تطوير تطبيق ميتا المنافس، في انتهاك لكل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي، إضافة إلى الالتزامات المستمرة لهؤلاء الموظفين تجاه تويتر.


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