تسريب أقوال الشرطي الفرنسي قاتل الشاب «نائل»

«لم أُطلق النار بهدف قتل الشاب نائل»، بهذه الكلمات برّر الشرطي المُتّهم بقتل نائل فلوريان م. قتله نائل.

فلوريان قال أمام محققي مفتشية الشرطة الوطنية إنه خرج مع زميل له من مركز الأمن في نانتير. الشرطيان اقتربا من نائل لإجراء عملية تفتيش مرورية بعدما كانت سيارته تسير

على طريق مخصص للحافلات، لكنه لم يمتثل للأوامر وغادر المكان بسرعة كبيرة.

فلوريان قال إن نصف جسد زميله كان في السيارة والنصف الثاني خارجها ولهذا السبب أطلق النار.

يُذكر أن حادثة مقتل نائل أدت إلى اندلاع أعمال عنف في مدن فرنسية عديدة.

وتجدر الإشارة إلا أن الشاب نائل مواطن فرنسي من أصل جزائري ومغربي.

المصدر: Le Parisien