الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

ضربة جديدة من زوكربرغ.. "ملاحق" إيلون ماسك ينضم إلى "ثريدز"

2023-07-09 | 03:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ضربة جديدة من زوكربرغ.. &quot;ملاحق&quot; إيلون ماسك ينضم إلى &quot;ثريدز&quot;
ضربة جديدة من زوكربرغ.. "ملاحق" إيلون ماسك ينضم إلى "ثريدز"

وجه مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ضربة جديدة للملياردير إيلون ماسك، بفتحه المجال أمام حساب يمتلكه شاب، كان قد ألغي من تويتر بسبب تتبعه للطائرة الخاصة لماسك.

وانضم جاك سويني، الذي ابتكر حسابا يتتبع طائرة الملياردير الأميركي إيلون ماسك الخاصة، إلى منصة ثريدز الجديدة التي يمتلكها مارك زكربيرغ، وذلك بعد تعليق حسابه على تويتر العام الماضي.

وقال سويني في أول منشور له على منصة ثريدز المنافسة لتويتر، الخميس: "إيلونجيت وصل إلى ثريدز".

ووصل عدد متابعي حساب سويني على ثريدز إلى أكثر من 21 ألفا حتى صباح السبت.

ويتتبع حساب "إيلونجيت" تحركات طائرة إيلون ماسك الخاصة باستخدام البيانات المتاحة في المجال العام.

وعلقت شركة تويتر، المملوكة لماسك، حساب إيلونجيت في ديسمبر، وهدد الملياردير باتخاذ إجراءات قانونية بحق مشغل الحساب بعد أن قال إن "مطاردا مجنونا" تتبع ابنه عن طريق الخطأ.

وانضم ملايين المستخدمين لمنصة ثريدز المملوكة لشركة ميتا في غضون ساعات، وكان منهم شخصيات بارزة مثل كيم كارداشيان وجنيفر لوبيز والنائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.

وتسعى منصة ثريدز للاستفادة من الحالة الضعيفة لتويتر بعد سلسلة قرارات فوضوية اتخذها ماسك.
مقالات ذات صلة
ضربة جديدة من زوكربرغ.. "ملاحق" إيلون ماسك ينضم إلى "ثريدز"

فن و منوعات

منوعات

مارك زوكربرغ

إيلون ماسك

تويتر

ثريدز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين
"احتضن والده لحمايته من النار".. وهذه هي النهاية!

اقرأ ايضا في منوعات

روبوتات تفاجئ البشر وتؤكد قدرتها على حكم العالم بطريقة أفضل منهم
Play
05:21

روبوتات تفاجئ البشر وتؤكد قدرتها على حكم العالم بطريقة أفضل منهم

قالت روبوتات متطورة تشبه البشر، ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، أنها "قادرة يوماً ما على حكم العالم" بطريقة أفضل من البشر، معتبرةً أنها قادرة على اتخاذ القرارات بعيداً عن التحيز الذي يتحكم في إصدار البشر لقراراتهم، وذلك في وقت يحذر فيه خبراء من التطور الكبير والمستمر للروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي يشهده العالم.

05:21

روبوتات تفاجئ البشر وتؤكد قدرتها على حكم العالم بطريقة أفضل منهم

قالت روبوتات متطورة تشبه البشر، ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، أنها "قادرة يوماً ما على حكم العالم" بطريقة أفضل من البشر، معتبرةً أنها قادرة على اتخاذ القرارات بعيداً عن التحيز الذي يتحكم في إصدار البشر لقراراتهم، وذلك في وقت يحذر فيه خبراء من التطور الكبير والمستمر للروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي يشهده العالم.

هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين
Play
04:57

هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين

حذر خبير في السيارات السائقين من اتباع نصيحة انتشرت بشكل كبير على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بشأن إصلاح مكيف السيارة، قائلا إن الأمر قد ينتهي بأضرار مادية وبشرية.

04:57

هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين

حذر خبير في السيارات السائقين من اتباع نصيحة انتشرت بشكل كبير على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بشأن إصلاح مكيف السيارة، قائلا إن الأمر قد ينتهي بأضرار مادية وبشرية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023