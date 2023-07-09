ضربة جديدة من زوكربرغ.. "ملاحق" إيلون ماسك ينضم إلى "ثريدز"

وجه مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ضربة جديدة للملياردير إيلون ماسك، بفتحه المجال أمام حساب يمتلكه شاب، كان قد ألغي من تويتر بسبب تتبعه للطائرة الخاصة لماسك.

وانضم جاك سويني، الذي ابتكر حسابا يتتبع طائرة الملياردير الأميركي إيلون ماسك الخاصة، إلى منصة ثريدز الجديدة التي يمتلكها مارك زكربيرغ، وذلك بعد تعليق حسابه على تويتر العام الماضي.



وقال سويني في أول منشور له على منصة ثريدز المنافسة لتويتر، الخميس: "إيلونجيت وصل إلى ثريدز".



ووصل عدد متابعي حساب سويني على ثريدز إلى أكثر من 21 ألفا حتى صباح السبت.



ويتتبع حساب "إيلونجيت" تحركات طائرة إيلون ماسك الخاصة باستخدام البيانات المتاحة في المجال العام.



وعلقت شركة تويتر، المملوكة لماسك، حساب إيلونجيت في ديسمبر، وهدد الملياردير باتخاذ إجراءات قانونية بحق مشغل الحساب بعد أن قال إن "مطاردا مجنونا" تتبع ابنه عن طريق الخطأ.



وانضم ملايين المستخدمين لمنصة ثريدز المملوكة لشركة ميتا في غضون ساعات، وكان منهم شخصيات بارزة مثل كيم كارداشيان وجنيفر لوبيز والنائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.



وتسعى منصة ثريدز للاستفادة من الحالة الضعيفة لتويتر بعد سلسلة قرارات فوضوية اتخذها ماسك.

