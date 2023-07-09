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منوعات

هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين

2023-07-09 | 04:57
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هذه النصيحة من &quot;تيك توك&quot; مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين
هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين

حذر خبير في السيارات السائقين من اتباع نصيحة انتشرت بشكل كبير على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بشأن إصلاح مكيف السيارة، قائلا إن الأمر قد ينتهي بأضرار مادية وبشرية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء العالم خلال فصل الصيف، وما يرافق ذلك من تزايد تكاليف المعيشة عالميا، أصبحت النصائح التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" تحظى بشعبية كبيرة.

وفي هذا الإطار، انتشر على نطاق واسع فيديو على "تيك توك" يقول إنه يرشد السائقين لكيفية إصلاح المكيف في السيارة دون الحاجة للذهاب إلى المختص.

ودعا السائقين إلى جلب سياراتهم إلى الميكانيكيين المختصين عندما لا يعمل المكيف بشكل جيد، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الصن" البريطانية.

وكان فيديو انتشر على "تيك توك" حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة يقول ناشره إنه اهتدى لطريقة تصلح المكيف بسهولة وهي عن طريق إعادة الشحن، التي يمكن أن تصيب النظام بالشحن الزائد وفق الخبير.

وقال كونواي: "قطعا لا تحاول ذلك، فبدون الحديث مع خبير أنت لا تملك أدنى فكرة عن المشكلة في مكيفك في المقام الأول".

وأضاف أن مزيدا من الشحن من النظام يمكن أن يفضي إلى تلف كبير، والأهم من ذلك أنه قد يؤدي إلى التسمم والحروق.
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