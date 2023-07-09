قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!

تكثر هذه الأيام مقاطع الفيديو التي تظهر أسماك القرش وهي تسبح وتمر بالقرب من الشواطئ التي يملأها المصطافون حول العالم.



وفي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، ظهر أحد السباحين وهو يعوم بالمياه العميقة بينما يتم تصويره من قبل أصدقائه في مركب، حين ظهر الزائر غير المرغوب فيه.



فقامت واحدة من الأصدقاء بتنبيه السباح بأن يهدأ ولا ينفعل أو يصدر حركات عنيفة حتى لا يلفت انتباه القرش فيهاجمه، وبالفعل نجح السباح في التزام الصمت لثوانٍ، إلا أنه حينما لامسه القرش لم يستطع التحمل وصرخ، فيما بدت علامات الرعب على وجهه.