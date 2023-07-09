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قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!

2023-07-09 | 11:26
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قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!
قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!

تكثر هذه الأيام مقاطع الفيديو التي تظهر أسماك القرش وهي تسبح وتمر بالقرب من الشواطئ التي يملأها المصطافون حول العالم.

وفي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، ظهر أحد السباحين وهو يعوم بالمياه العميقة بينما يتم تصويره من قبل أصدقائه في مركب، حين ظهر الزائر غير المرغوب فيه.

فقامت واحدة من الأصدقاء بتنبيه السباح بأن يهدأ ولا ينفعل أو يصدر حركات عنيفة حتى لا يلفت انتباه القرش فيهاجمه، وبالفعل نجح السباح في التزام الصمت لثوانٍ، إلا أنه حينما لامسه القرش لم يستطع التحمل وصرخ، فيما بدت علامات الرعب على وجهه.
 


ولم يتضح أين تم التقاط الفيديو الذي نشره موقع "يني شفق" Yeni Shafak التركي، إلا أنه من الواضح أن الأمر مر بسلام وصعد السباح على متن القارب.

ومنذ أيام قليلة، فاجأت سمكة قرش المصطافين على شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأميركية، حيث كانت تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جداً من الشاطئ ما تسبب في حالة من الهلع بين المصطافين.

وقد استغرق الأمر بضع دقائق قبل أن يغادر الزائر "المتهور" دون حدوث إصابات. وظهرت سمكة القرش وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة بأحد شواطئ فلوريدا، على مسافة قريبة جداً، لا تتخطى بضعة أمتار كما يوضح الفيديو.

وبدا القرش سريعا جداً ويضرب بقوة، مما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا إلى خارج المياه وهم يصرخون، فيما ظهرت زعنفة القرش وهي تدور في الأمواج بوضوح.

وقد شوهدت أسماك القرش تسبح في المياه الضحلة في العديد من شواطئ فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية في الرابع من يوليو، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية.
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