الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

"بأغرب الطرق" ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام

2023-07-10 | 02:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;بأغرب الطرق&quot; ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام
"بأغرب الطرق" ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام


أصدرت محكمة أسترالية، مؤخرا، حكما بالسجن مدى الحياة على شاب بتهمة قتل صديقته السابقة بطريقة وحشية.
ونطق القاضي آدم كيمبر بالحكم الأسبوع الماضي، وسيتم تحديد فترة عدم الإفراج المشروط في الشهر المقبل.
وقال ممثلو الادعاء للمحكمة، إن طالبة التمريض ياسمين كور البالغة من العمر 21 عاما، قتلت بطريقة وحشية على يد صديقها السابق تاريكجوت سينغ، الذي قيد يديها ودفنها حية في مارس 2021.
وأفادت المدعية العامة كارمن ماتيو للمحكمة، بأن كور اختطفت من مكان عملها في أديلايد في 5 مارس 2021 على يد سينغ الذي عصب عينيها وقيدها بشريط لاصق قبل دفنها بينما كانت واعية في ديث روك بالقرب من هوكر في فليندرز رينجز، حسبما ذكرت شبكة ABC الإخبارية.
وأضافت ماتيو: "عانت وهي واعية الرعب المطلق من ضيق التنفس وابتلاع التربة والموت بهذه الطريقة".
وكان سينغ قد اعترف بقتل كور بعد مجابهته بلقطات كاميرا مراقبة هو يشتري قفازات وأسلاكا ومجرفة قبل ساعات من جريمته.
وفي اعترافاته، قال سينغ إنه اختطف كور ووضعها في صندوق سيارته، وجرح حلقها قبل أن يقوم بدفنها وهي على قيد الحياة، انتقاما منها لانفصالها عنه.
مقالات ذات صلة
"بأغرب الطرق" ..قتل صديقته ودفنها بدافع الانتقام

فن و منوعات

منوعات

أستراليا

السجن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!

اقرأ ايضا في منوعات

قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!
Play
11:26

قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!

تكثر هذه الأيام مقاطع الفيديو التي تظهر أسماك القرش وهي تسبح وتمر بالقرب من الشواطئ التي يملأها المصطافون حول العالم.

11:26

قرش يمر من تحت سباح ويلامسه: لحظات رعب وردة فعل لا تصدّق!

تكثر هذه الأيام مقاطع الفيديو التي تظهر أسماك القرش وهي تسبح وتمر بالقرب من الشواطئ التي يملأها المصطافون حول العالم.

روبوتات تفاجئ البشر وتؤكد قدرتها على حكم العالم بطريقة أفضل منهم
Play
2023-07-09

روبوتات تفاجئ البشر وتؤكد قدرتها على حكم العالم بطريقة أفضل منهم

قالت روبوتات متطورة تشبه البشر، ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، أنها "قادرة يوماً ما على حكم العالم" بطريقة أفضل من البشر، معتبرةً أنها قادرة على اتخاذ القرارات بعيداً عن التحيز الذي يتحكم في إصدار البشر لقراراتهم، وذلك في وقت يحذر فيه خبراء من التطور الكبير والمستمر للروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي يشهده العالم.

2023-07-09

روبوتات تفاجئ البشر وتؤكد قدرتها على حكم العالم بطريقة أفضل منهم

قالت روبوتات متطورة تشبه البشر، ومزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، أنها "قادرة يوماً ما على حكم العالم" بطريقة أفضل من البشر، معتبرةً أنها قادرة على اتخاذ القرارات بعيداً عن التحيز الذي يتحكم في إصدار البشر لقراراتهم، وذلك في وقت يحذر فيه خبراء من التطور الكبير والمستمر للروبوتات والذكاء الاصطناعي الذي يشهده العالم.

هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين
Play
2023-07-09

هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين

حذر خبير في السيارات السائقين من اتباع نصيحة انتشرت بشكل كبير على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بشأن إصلاح مكيف السيارة، قائلا إن الأمر قد ينتهي بأضرار مادية وبشرية.

2023-07-09

هذه النصيحة من "تيك توك" مدمرة.. تحذير عاجل للسائقين

حذر خبير في السيارات السائقين من اتباع نصيحة انتشرت بشكل كبير على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بشأن إصلاح مكيف السيارة، قائلا إن الأمر قد ينتهي بأضرار مادية وبشرية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023