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فيديو.. سيارة تحترق تحت طائرة بمطار مونتريال

2023-07-10 | 09:10
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فيديو.. سيارة تحترق تحت طائرة بمطار مونتريال
فيديو.. سيارة تحترق تحت طائرة بمطار مونتريال

اشتعلت النار في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة بعد ظهر أمس الأحد في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال، وتم على الفور استدعاء رجال إطفاء مونتريال إلى أرض المطار الذين نجحوا في إطفاء الحريق سريعا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب السلطات، التي قالت إن الحريق تمت السيطرة عليه في أقل من نصف ساعة.

وقال متحدث باسم المطار لموقع "مونتريال سي تي في" إن الحريق بدأ في محرك السيارة، وأن الرحلات الجوية لم تتأخر نتيجة لذلك.

وقالت المتحدثة آن ماركوت "الوضع تحت السيطرة"، مشيرة إلى أنه كان هناك حوالي 20 من رجال الإطفاء في مونتريال تم إرسالهم إلى مكان الحادث.
 



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