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منوعات

"أخطبوط" يعلق في حلق رجل والاطباء ينقذونه

2023-07-11 | 10:43
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&quot;أخطبوط&quot; يعلق في حلق رجل والاطباء ينقذونه
"أخطبوط" يعلق في حلق رجل والاطباء ينقذونه

اكتشف الأطباء في سنغافورة أخطبوطاً استقر في مريء رجل أثناء إجراء فحص الجهاز الهضمي لمعرفة سبب القيء لديه.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد ادرك الرجل السنغافوري أن هناك خطأ ما عندما بدأ بالتقيؤ بعد تناول وجبة تضمنت أخطبوطا نيئا.

وعندما أدرك أنه يعاني أيضا من مشكلة في البلع، أصيب الرجل بالذعر وقرر بسرعة زيارة قسم الطوارئ في مستشفى تان توك سينغ.

وقد أجرى الأطباء فحصا سريعا بالأشعة المقطعية، الذي كشف عن وجود كتلة فائقة الكثافة في مريء الرجل، لكنهم لم يتمكنوا من التأكد مما كانت عليه دون تنظير المريء، والذي يتضمن إدخال أنبوب صغير ومرن بكاميرا في نهايته، واكتشفوا بها أن الرجل لديه أخطبوط كامل عالق في حلقه.

وفي السياق فقد شارك معهد الجمعية الأميركية للجهاز الهضمي (AGA) صورا مأخوذة من كاميرا المنظار الداخلي، وتُظهر المخلوق ذي المجسات الثمانية العالق في مريء الرجل.

وفي البداية، جرب الأطباء "تقنية الدفع" ولكن سرعان ما اتضح أن الأخطبوط لن ينزل للأسفل، والضغط المفرط قد يؤدي إلى تمزق المريء، وكان عليهم استخدام الملقط للإمساك بالمخلوق البحري وسحبه خارج المريء.

وليس من الواضح لماذا ابتلع الرجل الأخطبوط كله، ولكن لحسن الحظ تعافى جيدا وخرج من المستشفى بعد يومين.

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