خريطة جديدة تكشف مكان العثور على بقايا غواصة "تيتان"

بعد أسابيع على كارثة الغواصة تيتان التي انفجرت في قاع البحر في حزيران الفائت، كشفت الشركة التي تمتلك حقوق الإنقاذ الحصرية لحطام سفينة تيتانيك خريطة لقاع البحر تُظهر المكان الذي عثر فيه الباحثون على بقايا الغواصة، حيث قدمت ضمن دعوى رفعت أمام محكمة فيدرالية يوم السبت الماضي، وفق ما نقلت "العربية.نت".

وبحسب ما نقلت "العربية" عن صحيفة "نيويورك تايمز"، تساعد الخريطة، وهي عبارة عن فسيفساء من صور السونار التي تم شرحها بواسطة خبراء في شركة "RMS Titanic In"، مدى قرب الغواصة من وجهتها المقصودة أي حطام سفينة تيتانيك، وذلك عند وقوع الكارثة،

وأظهرت خريطة قاع البحر، المرفقة بملف قانوني، مخططاً لجزء من قوس تيتانيك وهو من أكثر ميزات الحطام شهرة حيث بقي في حالة جيدة نسبيا بعد كارثة السفينة المعروفة.



وفي مقابلة، قال بريان إيه وينجر، محامي شركة الإنقاذ، آر إم إس تيتانيك، إن الخريطة تستند إلى معلومات خاصة وعامة متاحة للشركة.



وأضاف أنه شارك الخريطة مع خفر سواحل الولايات المتحدة، وكذلك الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وأن أياً من الكيانات الفيدرالية لم ينقل أي مخاوف بشأن دقتها. وقال "نعتقد أن هذه بيانات موثوقة".



وتعرض الخريطة الموجودة في ملف الشركة دائرة منقطة كبيرة، بعنوان "حقل تيتان" في منطقة على الجانب الأيمن من قسم القوس السليم في تيتانيك. فيما لا تقدم الخريطة أي تفاصيل أخرى، مثل حجم الحقل.



يذكر أنه في 18 حزيران الماضي، اختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"، وكانت تحمل على متنها كلا من الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما)، ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن، في رحلة كلفت كل واحد منهما 250 ألف دولار.



ولاحقاً تم الإعلان عن انفجارها في أعماق المحيط الأطلسي ومقتل جميع ركابها، فيما تم انتشال حطامها وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث الكارثي.