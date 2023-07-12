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منوعات

بسبب عدم توفر الوجبة الأولى التي اختارها الراكب..طائرة أميركية تغير مسارها

2023-07-12 | 05:17
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بسبب عدم توفر الوجبة الأولى التي اختارها الراكب..طائرة أميركية تغير مسارها
بسبب عدم توفر الوجبة الأولى التي اختارها الراكب..طائرة أميركية تغير مسارها

غيّرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" متجهة من هيوستن إلى أمستردام مسارها إلى شيكاغو، بعد أن قاطع راكب غاضب في درجة رجال الأعمال الرحلة، بسبب عدم توفر الوجبة الأولى التي اختارها، بحسب ما نقل موقع "عربي بوست" عن صحيفة "The Guardian".


وأقلعت الرحلة في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي من هيوستن يوم الأحد 9 تموز، وكانت في مجال شيكاغو الجوي بعد ساعتين من انطلاق الرحلة. وأشار موقع "Flightradar24" لتتبع الرحلات الجوية إلى أن الطائرة حلقت حول مطار أوهير في شيكاغو لإفراغ الوقود حتى تصل إلى الوزن المثالي للهبوط.

وأوضحت شركة يونايتد، في تصريح لصحيفة "The Guardian"، أن "رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام حولت مسارها إلى مطار أوهير الدولي وهبطت بسلام بعد القلق الذي أثاره أحد الركاب. واستقبلت سلطات إنفاذ القانون الطائرة عند البوابة واصطحبت الراكب إلى خارج الطائرة. ثم واصلت الطائرة طريقها إلى أمستردام".

ووفقاً لموقع "Flightrader24"، وصلت الطائرة وجهتها بعد ثلاث ساعات تقريباً من موعدها المحدد، فهبطت في حوالي الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي في أمستردام. وعادة ما تستغرق هذه الرحلة تسع ساعات و30 دقيقة.

ولم يكن واضحاً أي وجبة تحديداً أغضبت الراكب، إلا أنه عادة ما يُقدَّم إلى ركاب درجة رجال الأعمال على متن طائرات يونايتد وجبة كاملة من ثلاثة أطباق ووجبات أخرى طوال الرحلة.
وتعرضت شركة الطيران لانتقادات بأن وجباتها لم تعُد إلى نفس معايير ما قبل الجائحة، وأعلنت العام الماضي أنها بصدد رفع رسوم درجة الأعمال.

وكان قد أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي مطلع هذا العام بأن حوادث الركاب غير المنضبطين زادت بنسبة 47% عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، وبأنه يقع حادث واحد كل 568 رحلة.
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