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ما هو سبب الإهتمام بالمظهر؟ مشط وخاتم يكشفان السر

2023-07-12 | 11:11
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ما هو سبب الإهتمام بالمظهر؟ مشط وخاتم يكشفان السر
ما هو سبب الإهتمام بالمظهر؟ مشط وخاتم يكشفان السر

اكتشف علماء الآثار في المملكة المتحدة مشطاً خشبياً قديماً وخاتماً ذهبياً يعودان للعصر البرونزي، فيما يشير إلى أن الناس في عصور ما قبل التاريخ أحبوا الاهتمام بمظهرهم.

وتم اكتشاف المشط والخاتم، اللذين يعود تاريخهما إلى أكثر من 3000 عام، بالقرب من بلدة باري الساحلية في جنوب ويلز، في حفرة صغيرة وُضعت فيها بقايا جثة إنسان محترقة.

وقال مارك كولارد مدير مجموعة "ريد ريفير آركولوجي" للآثار: "دائماً ما نعثر على قطع معدنية وغيرها من المصنوعات اليدوية ولكن العثور على شيء مثل المشط أمر فريد من نوعه، إنها لمحة نادرة عن الحياة الشخصية لأناس العصر البرونزي".

من جانبه، قال قائد مشروع البحث ديفيد جيلبرت: "الخاتم الذهبي هو أكثر الأشياء التي تلفت الأنظار، والمشط الخشبي اكتشاف لا مثيل له في ويلز، إن لم يكن في المملكة المتحدة".

وأضاف: "إنها تظهر الانتباه إلى التفاصيل والاعتزاز بالمظهر".

بدوره، قال آدم جويلت، المنسق الرئيسي لاكتشافات ما قبل التاريخ في المتحف الوطني بويلز: "يمنحنا الاكتشاف، لمحة عن الحياة والموت في العصر البرونزي".

وأضاف: "الخاتم الذهبي مصنوع جيدا ويقدم رؤية جديدة لتطور المجوهرات المبكرة في جميع أنحاء بريطانيا وأيرلندا."
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