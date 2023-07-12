فيديو يظهر ثوران بركان جنوب عاصمة آيسلندا

اكتشف علماء الآثار في المملكة المتحدة مشطاً خشبياً قديماً وخاتماً ذهبياً يعودان للعصر البرونزي، فيما يشير إلى أن الناس في عصور ما قبل التاريخ أحبوا الاهتمام بمظهرهم.
غيّرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" متجهة من هيوستن إلى أمستردام مسارها إلى شيكاغو، بعد أن قاطع راكب غاضب في درجة رجال الأعمال الرحلة، بسبب عدم توفر الوجبة الأولى التي اختارها، بحسب ما نقل موقع "عربي بوست" عن صحيفة "The Guardian".
بعد أسابيع على كارثة الغواصة تيتان التي انفجرت في قاع البحر في حزيران الفائت، كشفت الشركة التي تمتلك حقوق الإنقاذ الحصرية لحطام سفينة تيتانيك خريطة لقاع البحر تُظهر المكان الذي عثر فيه الباحثون على بقايا الغواصة، حيث قدمت ضمن دعوى رفعت أمام محكمة فيدرالية يوم السبت الماضي، وفق ما نقلت "العربية.نت".