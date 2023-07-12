فيديو يظهر ثوران بركان جنوب عاصمة آيسلندا

بعد أسابيع على كارثة الغواصة تيتان التي انفجرت في قاع البحر في حزيران الفائت، كشفت الشركة التي تمتلك حقوق الإنقاذ الحصرية لحطام سفينة تيتانيك خريطة لقاع البحر تُظهر المكان الذي عثر فيه الباحثون على بقايا الغواصة، حيث قدمت ضمن دعوى رفعت أمام محكمة فيدرالية يوم السبت الماضي، وفق ما نقلت "العربية.نت".