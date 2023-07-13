"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق

نقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمني قوله، إنه تم إرسال إصبع مقطوعة بالبريد إلى قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار المصدر إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإلزيه استلمت "الطرد"، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم "الباستيل" في 14 يوليو.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، مشيرا إلى أنه "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل".

وأكد المصدر أنه "تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتورة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب.

وقد رفض قصر الإلزيه، التعليق على الحادثة.