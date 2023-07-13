الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

خرج عن المألوف.. مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد تناول "المنسف"

2023-07-13 | 08:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خرج عن المألوف.. مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد تناول &quot;المنسف&quot;
خرج عن المألوف.. مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد تناول "المنسف"

تمكن أحد مطاعم العاصمة الأردنية عمان من الخروج عن المألوف والتفكير خارج الصندوق، بعد أن وفر لزبائنه خدمة النوم ما بعد تناول طبق "المنسف"، الأكلة الرئيسية في الأردن، بحسب ما نقل موقع "العربية.نت".

ووفر المطعم المتخصص بإعداد الوجبة الشهيرة في الأردن، خدمة النوم بعد تناول طبق المنسف في المطعم، وذلك بعد الخمول الذي ينتاب الزبون بعد تناوله للطبق الأول بالأردن.

عمر المبيضين نجل مالك المطعم، قال لـ"العربية.نت"، أن حالة الكسل والخمول التي يعيشها الزبون بعد تناول المنسف، وتكرار دعابة وطرفة توفير أسرة للنوم ما بعد التهام الطبق، جعلتهم يفكرون جدياً بتطبيق الفكرة.

وبالفعل هذا ما حدث، حيث وفر المطعم أسرة للنوم داخل الصالات ليتمكن الزبون من أخذ قسطٍ من الراحة بعد تناول الطعام، حيث يتم الاهتمام بعناية ومتابعة نظافة الأسرة بعد مغادرة كل زبون.

وبين أن المطعم يختص بإعداد المنسف البلدي، مضيفا أنه تم افتتاحه منذ 6 أشهر في العاصمة عمان لتقديم المنسف بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربة منسف أردني بلدي أصيل، كون المنسف أصبح يعبر عن الهوية الأردنية.

يذكر أن المنسف يعتبر عنواناً للكرم الأردني، والطبق الأشهر في المحافظات، ويقدم في الأفراح والأتراح، ويتميز باستخدام "لبن الجميد"، بالإضافة إلى الأرز ولحم الخراف.

مقالات ذات صلة
خرج عن المألوف.. مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد تناول "المنسف"

فن و منوعات

منوعات

الأردن

المنسف

عمان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ستيني تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر... ما السر؟

اقرأ ايضا في منوعات

ستيني تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر... ما السر؟
Play
05:13

ستيني تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر... ما السر؟

لم يتأكد الأطباء بشكل قاطع ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين

05:13

ستيني تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر... ما السر؟

لم يتأكد الأطباء بشكل قاطع ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين

"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق
Play
05:07

"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق

صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية: "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، وقد "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل"

05:07

"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق

صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية: "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، وقد "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023