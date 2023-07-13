الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

دراسة.. إجازة العمل مفيدة للصحة العقلية وتساعد في تقليل أمراض القلب

2023-07-13 | 12:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دراسة.. إجازة العمل مفيدة للصحة العقلية وتساعد في تقليل أمراض القلب
دراسة.. إجازة العمل مفيدة للصحة العقلية وتساعد في تقليل أمراض القلب

إذا كنت تريد أن تكون أكثر نجاحا في العمل.. فما عليك إلا الابتعاد عنه، وإذا كنت من الذين يخافون أخذ إجازتهم السنوية بالرغم من أنها مدفوعة فربما تغير رأيك. وإذا كنت تظن أن الإبداع يأتي من الاستمرار في العمل دون أن ترفه عن نفسك، فقد تكون مخطئا أيضا، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز" عن دراسة أميركية حديثة نشرها مركز بيو للأبحاث.

وأوضحت الدراسة، أن نصف المشاركين في الاستطلاع لم يأخذوا إجازاتهم السنوية رغم أنها مدفوعة، وهذه النتيجة صدمت الخبراء الذين أكدوا أن الإجازة مفيدة للصحة الجسدية والعقلية، فهي تساعد في تقليل أمراض القلب والتوتر والاكتئاب والقلق.

 الدراسة وجدت أن قضاء 10 ساعات في الشهر في إجازة كان مرتبطا بزيادة قدرة الموظف 8% في المتوسط في تقييمات الأداء السنوية.

 وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص من الذين يستخدمون المزيد من أيام إجازتهم يتم ترقيتهم بما يقرب من ضعف معدل نظرائهم الذين يتركون عددًا كبيرًا من الأيام على الطاولة.

 وأكد القائمون على الدراسة أن أخذ إجازة حتى ليوم واحد يساهم بشكل كبير في تحسين نتائج العمل المطلوبة، وتوصل العلماء إلى أن الإجازة تساهم في تعزيز أداء العمل جزئيًا لأنها تعمل كوقود للعقل لتعزيز التفكير الإبداعي لدى الموظف.

 

وبحسب ما كشفت خبيرة التنمية البشرية وإعداد القادة مروة كرور لبرنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية":

 

ليس على أي وظيفة أن ترتكز على الفرد بل على الجماعة كونها مدربة ومهيئة لتغطية الغيابات في جميع الحالات.

 

على الفرد الاهتمام بعافيته النفسية كما يهتم بصحته النفسية.

 

العافية النفسية ترتكز على التعريف بالذات خارج نطاق المؤسسة التي يعمل بها من خلال علاقاته وشخصيته.

 

لا يجب اختزال الذات في العمل خاصة في المراحل العمرية الأولى.

 

العافية النفسية تسمح لنا باكتشاف الذات الإنسانية وتعزيز الثقة النفسية ليس فقط في مجال العمل وإنما بشكل عام.

 

الإجازات تسمح بتحسين العلاقات الأسرية والاجتماعية والذاتية على حد سواء.

 

الإجازة مهمة في رفع الإنتاجية للفرد داخل إطار العمل.

مقالات ذات صلة
دراسة.. إجازة العمل مفيدة للصحة العقلية وتساعد في تقليل أمراض القلب

فن و منوعات

منوعات

دراسة

إجازة العمل

إجازاة سنوية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق
فيديو يظهر ثوران بركان جنوب عاصمة آيسلندا

اقرأ ايضا في منوعات

خرج عن المألوف.. مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد تناول "المنسف"
Play
08:53

خرج عن المألوف.. مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد تناول "المنسف"

تمكن أحد مطاعم العاصمة الأردنية عمان من الخروج عن المألوف والتفكير خارج الصندوق، بعد أن وفر لزبائنه خدمة النوم ما بعد تناول طبق "المنسف"، الأكلة الرئيسية في الأردن، بحسب ما نقل موقع "العربية.نت".

08:53

خرج عن المألوف.. مطعم أردني يوفر خدمة النوم بعد تناول "المنسف"

تمكن أحد مطاعم العاصمة الأردنية عمان من الخروج عن المألوف والتفكير خارج الصندوق، بعد أن وفر لزبائنه خدمة النوم ما بعد تناول طبق "المنسف"، الأكلة الرئيسية في الأردن، بحسب ما نقل موقع "العربية.نت".

ستيني تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر... ما السر؟
Play
05:13

ستيني تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر... ما السر؟

لم يتأكد الأطباء بشكل قاطع ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين

05:13

ستيني تحول لسانه للأخضر ونبت عليه الشعر... ما السر؟

لم يتأكد الأطباء بشكل قاطع ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين

"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق
Play
05:07

"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق

صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية: "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، وقد "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل"

05:07

"إصبع مقطوعة" على مكتب ماكرون... والإليزيه يرفض التعليق

صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية: "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، وقد "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023