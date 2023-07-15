الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

أم تقتل ابنها بطريقة بشعة والحكم بسجنها 18 عاماً

2023-07-15 | 03:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أم تقتل ابنها بطريقة بشعة والحكم بسجنها 18 عاماً
أم تقتل ابنها بطريقة بشعة والحكم بسجنها 18 عاماً

أم تقتل ابنها بطريقة بشعة والحكم بسجنها 18 عاماً

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن بحق سيدة اعترفت بقتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات بطريقة بشعة.
فقد حكم على كلير سكانلون (38 عاما) بالسجن مدة 18 عاما، بعدما أصدر القاضي حكمه النهائي.
وكانت سكانلون قتلت ابنها ديلان في عام 2021، مستخدمة مضادا للاكتئاب، كما وجهت إليه ضربات في منطقة الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم.
وادعت سكانلون في  كانون الاول 2021 أمام الشرطة، بأنها وجدت ديلان وهو لا يتنفس، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
الى ذلك أظهر تحليل السموم الذي أجري لديلان تسممه بمضاد الاكتئاب Mirtazapine الذي تستخدمه والدته، كما وجد الطبيب الشرعي آثار كدمات على جسده تدل على تعرضه لاعتداء.
وأعطت سكانلون عائلة ديلان والمسعفين أسبابا مختلفة للكدمات، لإخفاء حقيقة أنها ضربته وأعطته مضادات الاكتئاب.
وكانت سكانلون قد أرسلت في الأيام التي سبقت جريمتها رسائل مسيئة لوالد ديلان وبريدا صوتيا تخبر فيه شريكها السابق أنه لن يرى ابنه مرة أخرى.
كما عثرت الشرطة أيضا على دفتر في المنزل تضمن إشارات من سكانلون إلى أنها خططت لقتل ديلان ونفسها.
ولم توضح الأم سبب ارتكابها لجريمتها إلا أن التحقيقات أشارت لخلافات أسرية، ومعاناتها من الاكتئاب.
مقالات ذات صلة
أم تقتل ابنها بطريقة بشعة والحكم بسجنها 18 عاماً

فن و منوعات

منوعات

محكمة بريطانيا

سجن

جرائم قتل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"برغر" تتحول من "ترند" لوجبة رئيسية في قائمة برغر كينغ
زوجة ملياردير تشتكي: سعر القهوة بـ4 دولارات

اقرأ ايضا في منوعات

برامج للتجسس قد تكون على هاتفك
09:17

برامج للتجسس قد تكون على هاتفك

تمكنت شركة متخصصة في أمن المعلومات من اكتشاف تطبيقين هاتفيين كانا متاحين للتحميل على هواتف "أندرويد"، وتبين أنهما ليسا سوى برامج للتجسس والقرصنة وسرقة المعلومات الشخصية والحساسة، بما في ذلك البيانات المصرفية، لكن المشكلة أن التطبيقين تمت إزالتهما من متجر "غوغل بلاي"، بعد أن قام أكثر من مليون ونصف مليون شخص بتنزيلهما واستخدامهما.

09:17

برامج للتجسس قد تكون على هاتفك

تمكنت شركة متخصصة في أمن المعلومات من اكتشاف تطبيقين هاتفيين كانا متاحين للتحميل على هواتف "أندرويد"، وتبين أنهما ليسا سوى برامج للتجسس والقرصنة وسرقة المعلومات الشخصية والحساسة، بما في ذلك البيانات المصرفية، لكن المشكلة أن التطبيقين تمت إزالتهما من متجر "غوغل بلاي"، بعد أن قام أكثر من مليون ونصف مليون شخص بتنزيلهما واستخدامهما.

آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا
09:06

آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا

ألغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا السبت من جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.

09:06

آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا

ألغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا السبت من جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. وتحذيرات من اندلاع حرائق وسقوط ضحايا
Play
09:05

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. وتحذيرات من اندلاع حرائق وسقوط ضحايا

يشهد العالم درجات حرارة قياسية، اليوم السبت، من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق، التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وشهد إيطاليا، من الشمال إلى الجنوب، موجة حارة سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة.

09:05

العالم يشهد درجات حرارة قياسية.. وتحذيرات من اندلاع حرائق وسقوط ضحايا

يشهد العالم درجات حرارة قياسية، اليوم السبت، من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق، التي تُعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وشهد إيطاليا، من الشمال إلى الجنوب، موجة حارة سترتفع خلالها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة في الأيام المقبلة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023