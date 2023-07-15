"برغر" تتحول من "ترند" لوجبة رئيسية في قائمة برغر كينغ

عندما بدأ مشاهير تيك توك في استعراض "برغر الجبن الحقيقي" على حساباتهم؛ وهو خبز برغر عادي محشو بـ20 شريحة من الجبن دون أية إضافات أخرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتبره رواد الشبكات الاجتماعية في تايلاند مزحة لافتة للنظر.

ولكن مُشغِّل سلسلة مطاعم برغر كينغ في تايلاند، شركة Minor International، أعلن مؤخراً أنَّ هذا البرغر اللذيذ إضافة رائعة لقائمة الطعام المحلية، بحسب ما نشرته صحيفة The Washington Post الأمريكية، الجمعة 14تموز 2023.



وقالت "برغر كينغ"، في منشور على فيسبوك، الأحد 9 تموز: "نحن لا نمزح. هذا برغر حقيقي".



وبينما تتجه الأنظار إلى المستقبل السياسي للدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا مع إعلان رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، عن تقاعده من المجال السياسي، وجّه عشاق البرغر ومؤثرو الشبكات الاجتماعية بعض اهتمامهم للعرض الجديد، لكن مع آراء متباينة.



حيث أخذت ويبادا خانكوكرواد، عارضة الأزياء البالغة من العمر 31 عاماً، ولدَيها البالغان من العمر 2 و10 سنوات، إلى مطعم برغر كينغ بوسط بانكوك، في وقت متأخر من الإثنين 10 تموز، بعد مشاهدة مقاطع حول القائمة الجديدة على تيك توك وإنستغرام.



وقالت: "كان شهياً جداً من اللقمة الأولى، ويمكنك أن تشعر بسُمك الجبن. لكن كلما أكلت أكثر، ازداد طعم الدسامة فيه، كان أكثر من قدرتي على التحمل".



بدوره، قال ريتشارد بارو، كاتب الرحلات البريطاني المقيم في تايلاند، في تغريدة على تويتر، إنه يحب الجبن لكنه "وجد صعوبة في الوصول حتى لنصف البرغر. أعتقد أنهم نسوا اللحم".



وجاء أقسى تقييم من الكاتب وناقد الطعام في بانكوك، إريك سوربانو، الذي وصف البرغر بأنه "فظيع" و"صدمة للجهاز الهضمي".



ويُعتبَر برغر الجبن أحدث مثال على كيف تسعى سلاسل الوجبات السريعة العالمية جاهدة لكسب قلوب العملاء بقوائم طعام غير تقليدية أو مروعة؛ على أمل تحقيق الانتشار عبر الشبكات الاجتماعية.



وحدد باحثون من معهد King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang للتكنولوجيا في تايلاند "الأهمية المتزايدة لأدوات التواصل الاجتماعي" في تسويق الوجبات السريعة في تايلاند، قائلين إنَّ عادات الأكل لدى التايلانديين والثقافات الآسيوية الأخرى "تتأثر أكثر بقيمتها الاجتماعية أو الترفيهية".



وليست كل القوائم الإبداعية موضع ترحيب. إذ فشل برغر Halloween Whopper، الذي طرحته "برغر كينغ" في عام 2015 بالولايات المتحدة احتفالاً بالهالوين، بعدما أثار البرغر المصبوغ باللون الأسود نفور كثير من الناس.