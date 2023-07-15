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آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا

2023-07-15 | 09:06
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آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا
آلاف السياح عالقون في إيطاليا وبلجيكا

ألغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا السبت من جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.

في إيطاليا تم إلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية بسبب إضراب الطواقم الأرضية، وفق ما أفادت سطات المطارات وشركات الطيران.
 
كذلك ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط في مطار شارلروا البلجيكي ليومي السبت والأحد من جراء إضراب طياري شركة "راين إير" للسفر بتكلفة منخفضة، احتجاجا على ظروف العمل.

الإضراب في إيطاليا ترك نحو 250 ألف مسافر عالقين في واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجا في العالم.

تأتي الإضرابات في خضم موجة حر وصفتها المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية بأنها "إحدى الأشد على الإطلاق" مع حرارة في روما ستصل أقله إلى 40 درجة مئوية فيما ستصل في صقلية وسردينيا إلى 48 مئوية.

إضراب الطواقم الأرضية التي تطالب بعقد جماعي جديد بعد مرور ست سنوات على انقضاء مفاعيل العقد السابق، من المفترض أن يستمر من الساعة 10,00 (08,00 ت غ) حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ).

وأعلنت السلطات إلغاء نحو 200 رحلة جوية في مطار روما.

جداول رحلات شركة "طيران مالطا" التي تتولى نقل ركاب شركات "راين إير" و"فيولينغ" و"إيتا إيرويز"، تأثرت أيضا بعدما انضم طياروها إلى الإضراب.

وفي مطارات ميلانو ألغيت نحو 150 رحلة جوية، كما ألغيت عشرات الرحلات في تورينو وباليرمو.

ودعا وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني المضربين إلى التحلي "بالمنطق السليم" من أجل "عدم إلحاق ضرر بالملايين من العمال الآخرين والسياح".
 
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