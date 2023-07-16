تيمناً بالكلب الأسطوري ذو الـ3 رؤوس.. موجة حر "سيربيروس" التي ستجعل طقس أوروبا يضاهي دول الخليج

تشهد أجزاء كبيرة من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا درجات حرارة قصوى تزيد على 40 درجة مئوية نتيجة لموجة حر يطلق عليها اسم "سيربيروس"، وهو كائن خرافي يتخذ شكل كلب بـ3 رؤوس، تم ذكره في الأساطير اليونانية القديمة.



تم اتخاذ تدابير طارئة في العديد من البلدان، حيث من المقرر أن تصل درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إلى 45 درجة مئوية.



وقد تم نشر تنبيهات الطقس في جميع أنحاء جزر الكناري الإسبانية وإيطاليا وقبرص واليونان، حيث تتوقع السلطات اليونانية أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية يوم الجمعة أو السبت، وهي أرقام غير مسبوقة بالنسبة لتلك المناطق من العالم.



وفي الوقت نفسه، في القطب الشمالي ، تم قياس درجة حرارة قياسية في الارتفاع، إذ بلغت 28.8 درجة مئوية في سليتنيس فير على الطرف الشمالي للنرويج، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية النرويجيون يوم الخميس 13 يوليو/حزيران 2023.



ويُعد هذا أعلى رقم قياسي منذ قياس درجة الحرارة الذي يعود إلى يوليو/تموز عام 1964، عندما وصل مقياس الحرارة في تلك المدينة القطبية إلى 27.6 درجة مئوية.



وتقوم وكالة الفضاء الأوروبية بتتبع موجة "سيربيروس"، وحذرت من أن الموجة الحارة ستشعر بها أجزاء من شمال أوروبا.



وقالت: "تواجه كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا موجة حارة كبيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فيها إلى 48 درجة مئوية، وهي أعلى درجات حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في أوروبا".



تمت تسمية نظام الضغط العالي الذي اجتاح دول البحر الأبيض المتوسط قادماً من شمال إفريقيا، من قبل جمعية الأرصاد الجوية الإيطالية باسم "سيربيروس"، أو الكلب ذي الثلاثة رؤوس في الأساطير اليونانية القديمة الذي كان يحرس بوابات العالم السفلي.



حيث تطلق مجموعات من خبراء الأرصاد الجوية في جميع أنحاء أوروبا أحياناً أسماء رمزية من التاريخ والفن والأدب على موجات الحر أو الرياح والأعاصير الشديدة، في إشارة إلى وصفها وتيمُّناً ببعض السمات المثيرة للاهتمام.



وبحسب موسوعة "بريتانيكا" (Britannica) البريطانية للتاريخ، فإن كائن "سيربيروس" الخرافي، في الأساطير اليونانية، يُعد بمثابة "الرقيب الوحشي للعالم السفلي" أو "جهنم".



وكان يقال عادةً إن لديه 3 رؤوس، على الرغم من أن الشاعر هسيود اليوناني الذي اشتهر في القرن السابع قبل الميلاد، كتب في أعماله أن لديه 50 رأساً.



ويُعتقد أنه قد نمت لدى الكائن الأسطوري رؤوس الثعابين من ظهره، وكان لديه ذيل ثعبان. وقد كانت وظيفته هي أن يلتهم كل من يحاول الهروب من مملكة الهاديس، أو العالم السفلي، ورفض دخول البشر الأحياء.



قد يبدو اللقب مسرحياً وغريباً، لكن هذا لا ينبغي أن ينتقص من الخطر الذي تشكله الحرارة الحالية بجنوب أوروبا. ففي 11 يوليو/تموز الجاري، انهار رجل في الأربعينيات من عمره وتوفي بإيطاليا أثناء عمله في الهواء الطلق، وفقاً لوسائل إعلام محلية، وكانت هناك تقارير متعددة عن ضربة شمس في البلاد.



وفي إسبانيا، وصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض الأماكن، وتلقى خط مساعدة للأشخاص المتأثرين بالحرارة 54.000 مكالمة منذ إطلاقه الشهر الماضي.