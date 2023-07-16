إذا كانت ذاكرتك ضعيفة فإليك هذه الحلول لتذكُّر كلمة السر.. "التايمز" أعدتها بعد أزمة جونسون مع هاتفه

يبدو أنَّ بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، لا يكاد يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى، إذ يؤكد أنه يود بشدةٍ الامتثال لأوامر المحكمة العليا بتسليم رسائل واتساب الخاصة به إلى تحقيق بشأن "كوفيد-19"، لكنه نسي رمز المرور الخاص بهاتفه القديم.



سيكون بوريس جونسون تعيس الحظ لدرجة غير عادية، إذا كانت كلمة مرور هاتفه هي ما يمنعه ​​من الوصول إلى رسائل الواتساب، إذ يوفر عصر التكنولوجيا الحديثة العديد من الحلول الطارئة لمنع حدوث ذلك، وفق ما قدمته صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها الأحد 16 يوليو/تموز 2023.