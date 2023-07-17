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رغم الأموال الطائلة.. الأمير وليام يطالب والده بـ"الإيجار"

2023-07-17 | 03:42
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رغم الأموال الطائلة.. الأمير وليام يطالب والده بـ&quot;الإيجار&quot;
رغم الأموال الطائلة.. الأمير وليام يطالب والده بـ"الإيجار"



رغم الأموال الطائلة التي تملكها العائلة المالكة البريطانية والعقارات المترامية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، فإن تقارير إعلامية ذكرت أن الأمير وليام "أصّر" على أن يدفع له والده الملك تشارلز "الإيجار"، مقابل أن يمكث في منزل يملكه خلال العطلة.
وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، أن الأمير وليام ، يخطط لعرض منزل ريفي جذاب يملكه في ويلز للإيجار، والذي كان الملك قد اشتراه عام 2007 مقابل 1.5 مليون دولار.
وتم تجديد المنزل منذ ذلك الحين، بمساعدة المهندس المعماري كريغ هاميلتون، وآراء الملكة كاميلا وشقيقتها المصممة الداخلية أنابيل إليوت، وفقا للصحيفة البريطانية.
وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 سنة، العام الماضي، حصل الأمير ويليام على ملكية منزل "Llwynywermod"، الواقع في حديقة بريكون بيكونز الوطنية، حيث اعتاد الملك تشارلز أن يمكث لمدة أسبوع أو أسبوعين كل صيف.
والآن بعد أن تولى أمير ويلز ملكية السكن المكون من 3 غرف نوم، فإن تقارير قالت إنه سيقوم بتأجيره كمنزل لقضاء العطلات، على الرغم من "خيبة أمل" الملك.
وقال مصدر مجهول لوسائل إعلام بريطانية، إن "الملك كان مستاءً للغاية، ولكن هذه كانت الصفقة. هذا يعني أنه يمكنه الاستمرار في البقاء هناك، لكنه سيدفع إيجارا للدوق، فيما سيتم تأجيره بقية الوقت".
 
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