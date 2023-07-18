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تلسكوب يرصد ثقبا أسود في أعمق نقطة موثقة بالكون

2023-07-18 | 06:14
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تلسكوب يرصد ثقبا أسود في أعمق نقطة موثقة بالكون
تلسكوب يرصد ثقبا أسود في أعمق نقطة موثقة بالكون

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن رصد تلسكوب "جيمس ويب" ثقبا أسود في أعمق نقطة يتم رصدها في الكون حتى الآن.

ووفقا لبيان صحافي لوكالة ناسا، "يبلغ حجم هذا الثقب الأسود حوالي تسعة ملايين كتلة شمسية - الكتلة الشمسية وحدة قياسية تعد الواحدة منها أكبر 333 ألف مرة من كتلة الأرض.
ويقع الثقب الأسود داخل مجرة قديمة للغاية تسمى "كيرز 1019"، تشكلت بعد 570 مليون سنة من الانفجار العظيم، مما يجعل عمرها أكثر من 13 مليار سنة.

كما بين البيان أن هذا الثقب أصغر بكثير من الثقوب السوداء الأخرى التي كانت موجودة أيضا في بدايات الكون وتم اكتشافها بواسطة تلسكوبات أخرى، حيث يبلغ بعضها أكثر من مليار ضعف كتلة الشمس.
لكن الفرق أن هذه الثقوب الأكبر كان يسهل اكتشافها لأنها أكثر سطوعا، أما المكتشف حديثا، فخافت الضوء، وهو ما يميز تلسكوب ويب، الذي يستخدم أدوات شديدة الحساسية لاكتشاف الضوء غير المرئي.

هذا ويمثل الصغر النسبي للثقب الأسود في مركز المجرة "كيرز 1019" لغزا محيرا للعلماء، إذ لم يتضح بعد كيف تشكل مثل هذا الثقب الأسود الصغير في الأيام الأولى للكون".
 
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