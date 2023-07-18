الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

بالفيديو - جسم غريب يخرج من المحيط يحيّر الشرطة والعلماء

2023-07-18 | 10:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - جسم غريب يخرج من المحيط يحيّر الشرطة والعلماء
بالفيديو - جسم غريب يخرج من المحيط يحيّر الشرطة والعلماء

جرفت المياه عند شاطئ ​Green Headفي ولاية "أستراليا الغربية" جسما معدنيا مجهول وقد عثر عليه سكان محليون، وقاموا بابلاغ ​الشرطة التي أصدرت بيانا قالت فيه إنها تتعامل معه كجسم خطر، لذلك طلبت الابتعاد عنه بمسافة آمنة.

 وبحسب "العربية.نت" فقد طمأنت الشرطة سكان أكبر ولاية أسترالية، بأنها تشارك في جهد تعاوني مع مختلف الوكالات الحكومية والفيدرالية "لتحديد طبيعة وأصل الجسم" الذي تحقق به القوات المسلحة بالتكاتف مع وكالة الفضاء الأسترالية، وهو أسطواني الشكل، بعرض 2.5 وطول 3 أمتار، ووصفه خبير الطيران، جيفري توماس، بأنه ربما كان خزان وقود لصاروخ سقط في مرحلة ما بالمحيط الهادي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رجحت وكالة الفضاء الأسترالية بأنه "ربما من مركبة إطلاق فضائية أجنبية" احتارت بهويتها.

ويعتقد الخبراء يأن الجسم قد يكون كتلة من صاروخ هندي، يمكن أن تحتوي على مواد سامة، فيما يشير الرقم التسلسلي فيها إلى أنها كانت جزءا من الطائرة الماليزية التي اختفت أثناء رحلتها في 2014 إلى الصين، وعلى متنها 239 راكباً، لكن جيفري توماس استبعد ذلك.

الى ذلك حذر عالم الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية، براد تاكر، في مقابلة أجرتها معه صحيفة The Age الأسترالية، من أن الجسم الأسطواني المكتظ بكابلات وأشرطة، قد يكون عبارة عن خزان وقود تم التخلص منه من خلال صاروخ فضائي والذي عادةً ما يكون وقوده مادة مسرطنة.

بدورها ذكرت وكالة الفضاء الأسترالية في بيان تويتري، أنها تتواصل مع وكالات دولية أخرى في محاولة للتعرف إلى الجهاز، وقالت: "قد يكون من مركبة إطلاق فضائية أجنبية، ونحن على اتصال مع نظرائنا العالميين القادرين على تقديم المزيد من المعلومات".

 

مقالات ذات صلة
بالفيديو - جسم غريب يخرج من المحيط يحيّر الشرطة والعلماء

فن و منوعات

منوعات

استراليا

جسم غريب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تفاصيل جديدة عن أكبر سرقة مجوهرات في تاريخ أميركا
بعيداً عن كافة مشاعر الإنسانية.. أردني وزوجته يعذبان طفلهما بالماء الساخن وأعقاب السجائر

اقرأ ايضا في منوعات

متى يجب أن نأخذ استراحة من القهوة ؟
12:16

متى يجب أن نأخذ استراحة من القهوة ؟

يعتمد معظمنا على القهوة للمساعدة على الاستيقاظ والتركيز ودعم الطاقة طوال أيام العمل، لذا قد يكون من المنطقي أن نعطي أجسادنا بعض الراحة في عطلات نهاية الأسبوع.

12:16

متى يجب أن نأخذ استراحة من القهوة ؟

يعتمد معظمنا على القهوة للمساعدة على الاستيقاظ والتركيز ودعم الطاقة طوال أيام العمل، لذا قد يكون من المنطقي أن نعطي أجسادنا بعض الراحة في عطلات نهاية الأسبوع.

الدانتيل يُصبح خامة رجاليّة في عرض "دولتشي أند غابانا"
Play
09:34

الدانتيل يُصبح خامة رجاليّة في عرض "دولتشي أند غابانا"

كشفت دار Dolce&Gabbana مؤخراً عن مجموعتها من الأزياء الرجاليّة الراقية المعروفة تحت اسم Alta Sartoria 2023، وذلك خلال عرض أقيم ببلدة أوستوني الشاعريّة الواقعة في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا. ويأتي هذا العرض ضمن ثلاثيّة التصاميم الراقية من الأزياء النسائية، والرجاليّة، والمجوهرات التي اعتادت الدار على تقديمها منذ العام 2012.

09:34

الدانتيل يُصبح خامة رجاليّة في عرض "دولتشي أند غابانا"

كشفت دار Dolce&Gabbana مؤخراً عن مجموعتها من الأزياء الرجاليّة الراقية المعروفة تحت اسم Alta Sartoria 2023، وذلك خلال عرض أقيم ببلدة أوستوني الشاعريّة الواقعة في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا. ويأتي هذا العرض ضمن ثلاثيّة التصاميم الراقية من الأزياء النسائية، والرجاليّة، والمجوهرات التي اعتادت الدار على تقديمها منذ العام 2012.

عرض سترة "الخروف الأسود" للأميرة الراحلة ديانا للبيع في المزاد
08:17

عرض سترة "الخروف الأسود" للأميرة الراحلة ديانا للبيع في المزاد

تُعرض سترة "الخروف الأسود"، التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف بسعر تقديري يصل إلى 80 ألف دولار.

08:17

عرض سترة "الخروف الأسود" للأميرة الراحلة ديانا للبيع في المزاد

تُعرض سترة "الخروف الأسود"، التي ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، للبيع في مزاد في وقت لاحق هذا الصيف بسعر تقديري يصل إلى 80 ألف دولار.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023