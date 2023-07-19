​ أردني سرّب إجابات امتحان التوجيهي عبر سماعات مسجد.. وهذا ما حصل

وقررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم الأردنية، نقل 4 مراكز امتحانية في السلط إلى أخرى.



ولفت الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الى أنَّ "القوة الأمنية المُكلّفة بتأمين حراسة إحدى المدارس التي تُقدّم بها امتحانات الثانوية العامة في محافظة البلقاء، تحركت إلى أحد المساجد القريبة بعد سماعهم شخصاً استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تلقين أجوبة امتحان الثانوية العامة للطلبة المتقدمين".





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة الأمنية تمكنت من ضبط ذلك الشخص على الفور داخل المسجد وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.



وتعد امتحانات الثانوية العامة الكابوس الأكبر للعائلات الأردنية والذي يعد بمثابة بوابة المستقبل حيث يلقى اهتماما واسعا من قبل الأهالي والطلبة. كما تحظى اختبارات الثانوية العامة بجهود حكومية عالية من الناحية الفنية والأمنية منعا من تسريب الأسئلة أو استخدام الطرق الملتوية للغش من قبل الطلبة.