بالفيديو - لحظة وقوع زلزال بقوة 6.8 درجات في السلفادور

لحظة وقوع زلزال بقوة 6.8 درجات في #السلفادور.. لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ناجمة عن الزلزال بشكل فورى بحسب السلطات السلفادورية | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/hvDQbeMfXh
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 19, 2023
لحظة وقوع زلزال بقوة 6.8 درجات في #السلفادور.. لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ناجمة عن الزلزال بشكل فورى بحسب السلطات السلفادورية | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/hvDQbeMfXh
أظهرت مقاطع فيديو قيام شخص في منطقة عيرا بمحافظة البلقاء الأردنية ببث إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة عبر سماعات مسجد، بهدف إيصالها إلى الطلبة المتواجدين في قاعة الامتحان القريبة من المسجد، بحسب موقع "سكاي نيوز".
يعتمد معظمنا على القهوة للمساعدة على الاستيقاظ والتركيز ودعم الطاقة طوال أيام العمل، لذا قد يكون من المنطقي أن نعطي أجسادنا بعض الراحة في عطلات نهاية الأسبوع.
جرفت المياه عند شاطئ Green Headفي ولاية "أستراليا الغربية" جسما معدنيا مجهول وقد عثر عليه سكان محليون، وقاموا بابلاغ الشرطة التي أصدرت بيانا قالت فيه إنها تتعامل معه كجسم خطر، لذلك طلبت الابتعاد عنه بمسافة آمنة.